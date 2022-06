Jumătatea goală a bazinului, după victoriile lui Popovici la Budapesta: Performanţa pune în lumină eşecul sistemului

"Dacă vrei să priveşti jumătatea plină a bazinului, sunt cele două victorii. Un român a ajuns în topul mondial, arată că avem resurse naturale de talent, că mai sunt şi tineri dârji, ambiţioşi, nu toţi sunt fotbalişti cărora le atârnă burţile şi sparg uşile discotecilor şi cărţile de credit, nu plasa porţilor.

Dacă vrem să vedem jumătatea goală a bazinului, ne putem gândi că România nu are bazin olimpic, deşi e de două ori mai mare decât Ungaria. Ne putem gândi că la sărituri în apă se antrenau sportivi pe saltele, că nu avem bazin olimpic. Şi ne putem gândi că Bucureştiul, care are PIB-ul peste Budapesta, nu are niciun patinoar acoperit, olimpic sau nu, că nu organizează decât competiţii mici, că sunt întârzieri de câte trei ani la construcţia stadioanelor. Cam ăsta e nivelul. De fapt, performanţa lui David Popovici pune în lumină tragedia.

Burlenii din primărie, din Federaţii, toată suprastructura nu că nu îi ajută pe sportivi, ci mai tare îi încurcă. Şi astfel de talente se risipesc. La cele mai multe sporturi, părinţii sunt cei care plătesc, iar lucrul ăsta reduce baza de selecţie doar la oraşe şi doar la oameni cu bani. La ţară, sportul care rămâne la îndemâna localnicilor este barbutul şi, cel mult, tablele. Nu au unde să se ducă acei copii. Doar la păcănele! Antrenori care să îi ia să îi ducă în cantonamente nu vin!.

Să ne amintim că în timpul lui Adrian Năstase, în ultimul an al guvernării sale, s-au construit 400 de săli de sport. Guvernările ulterioare au făcut doar locuri de joacă sau terenuri de fotbal în câmp şi în pantă. Asta pune în lumină performanţa lui David Popovici, dezastrul, eşecul sistemului", a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

"Niciun alegător nu e deranjat că în Bucureşti nu e un patinoar"

"Cum spuneam, Capitala nu are niciun patinoar, spre exemplu, la 4 milioane de locuitori. Iar primarul general doarme noaptea. Nu am auzit vreun alegător supărat că nu are patinoar decât în casă, când nu merge apa caldă. Sau poate sunt bucuroşi, că sunt 2 milioane şi ceva de patinoare, în apartamente. Nu a deranjat acest lucru niciun alegător, al niciunui primar, nici Nicuşor Dan, nici Firea", a mai precizat jurnalistul.

David Popovici, primul sportiv din ultimii 50 de ani care reuşeşte această performanţă

David Popovici a terminat cursa de 100 m liber pe locul 1 la Campionatul Mondial de Nataţie de la Budapesta. Aceasta este o performanță unică în sportul de natație, întrucât niciun alt înotător nu a mai ajuns dublu campion mondial la o vârstă atât de fragedă. De asemenea, este pentru prima dată în ultimii 50 de ani când un sportiv câștigă ambele medalii la un Campionat Mondial. El a câştigat şi proba de 200 m liber.

*acest articol reprezintă o opinie

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News