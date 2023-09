Înșelăciune la pompă în Turcia: Ce au pățit mai mulți români. ”În zadar am explicat, a trebuit să achit”. Procedura care trebuie respectată în benzinării: Dacă nu, sunați la poliție!

”Ieri m-am întors din Alanya, Turcia. Doresc să vă spun situația prin care am trecut tocmai ca să evitați ce mi s-a întâmplat mie. Mai exact, în drum spre Edirne, Turcia, am alimentat la o stație de benzină. Cu toții știm ”procedura”. Alimentezi, mergi la casă, pe un monitor este o imagine cu numărul pompei, numărul mașinii și suma de achitat. Am mers la casă, m-am așezat la rând, pe monitor era numărul mașinii cu suma de 1100 lt (lire turcești n.r.). După aproximativ 2 minute, această imagine a dispărut, până să apuc să achit. Când mi-a venit rândul, angajatul de la pompă a venit cu un bon pe care era 1360 lt. În zadar am explicat eu că nu este acea suma corectă, a trebuit să achit. Am verificat pe bordul mașinii numărul de kilometri și consumul mediu, după un calcul simplu am ajuns la concluzia că am fost înșelat. Singura soluție ar fi ca, după ce alimentezi, să faci o poză la ecranul pompei, ca dovadă. Este interesant că un coleg (de grup n.r.) a postat o situație identică pe acest forum cu 3-4 săptămâni înainte și a fost contrazis de mai mulți colegi, că așa ceva nu se poate. Mare atenție, nu costă nimic să faceți o poza cât mai discret la ecranul pompei…” a scris un turist pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Turcia.

”Nu este permisă autoalimentarea”

Un alt internaut din grup i-a spus: ”În Turcia, legal, nu este permisă autoalimentarea. Personalul stației alimentează și acolo, pe loc, vi se dă un bon cu care mergeți să achitați la casă, vi se eliberează două bonuri și unul îl dați pompagiului. Dacă intrați într-o benzinărie unde nu sunteți servit de pompagiu și nu vi se dă bon conform cu ce afișează pompă, sunați la poliție. În secundă în care pomeniți de poliție, atitudinea celor care vor să vă înșele se va schimbă instantaneu”.

”Da, am pățit-o și eu la turci. Am povestit chiar aici cum au vrut să mă facă: de la 373 lt (cât era real afișat la pompă), la 737 lt. În final, am plătit de cât am alimentat și nu cu cât au vrut să mă fure. Se pare că e o practică des întâlnită la benzinării, la turci.” a scris un altul.

”Am pățit-o ieri și noi. Dar am primit bon de la pompă. Și la casa de marcat au cerut altă sumă. Am plătit suma cerută de ei la casă și după am mers cu bonul la cei care te ajută să alimentezi și ne-au returnat diferența” a notat un alt turist din grup.

Postarea la care a făcut referire cel care a fost înșelat a fost următoarea: ”Am oprit la un BP de pe autostradă, aproape de Istanbul, am alimentat cam 26 L și în plus am luat o apă, aprox. 1000 lire în total, la casă când să plătim, casierul ne-a întrebat la ce pompă, i-am arătat că la 4, iar el a tastat 1700 lire pe POS. A trebuit să îl corectăm să schimbe suma”.

O liră turcească valorează astăzi 0,1707 lei.

