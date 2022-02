Gică Hagi, după Clinceni - Farul Constanța, scor 2-8: Am făcut ce trebuie!

'Am făcut ce trebuie, am fost serioși și am făcut un meci bun. Jucăm din ce în ce mai bine, sunt mulțumit că ne-am impus. Facem lucruri bune, dar mai sunt și altele de pus la punct. 90 de minute trebuie să avem aceeași mentalitate. Să ne impunem posesia și presiunea. Mă bucur pentru ei, dar ne așteaptă un meci foarte greu.

E o finală (n.red. meciul cu FC Argeș), vor veni să câștige, o să fie un meci frumos. Avem avantaj, jucăm acasă și trebuie să câștigăm. La Constanța, tuturor le-a fost greu cu noi. Creștem de la meci la meci, gândim bine, planificăm bine și sunt fericit pentru că jucătorii au fost serioși.

Depinde de meci, de ce avem nevoie. Fiecare fotbalist merită să joace (n.red. Adi Petre și Jefte Betancor). Se simt bine, joacă bine. Din vară suntem o nouă echipă, creștem foarte mult, am ajuns într-o poziție bună și sperăm luni să câștigăm', a declarat Gică Hagi, după Academica Clinceni - Farul Constanța.

Cine a marcat

Farul s-a impus prin golurile marcate de Jefte Betancor (13 - penalty, 83), Gabriel Iancu (18), Constantin Grameni (28), Dragoş Nedelcu (55), Adrian Petre (74), Radu Boboc (80) şi Robert Moldoveanu (86). Jefte Betancor este în continuare golgheterul la zi al Ligii I, cu 14 goluri.

Iancu şi Nedelcu au marcat primele lor goluri după revenirea în Liga I. Grameni a reuşit primul său gol în Liga I. Nedelcu, Petre, Boboc şi Moldoveanu au marcat în acest meci din postura de rezerve.

Croatuo-palestinianul Muhamed Alghoul (27 - penalty) şi austriacul Marcel Holzmann (78) au marcat golurile ilfovenilor, la primul lor meci în care au fost conduşi de pe banca tehnică de cuplul Florin Stângă - Constantin Giurescu.

Gheorghe Hagi (57 de ani) a rememorat un moment special din perioada de când a jucat la Real Madrid.

Gheorghe Hagi s-a transferat la Real Madrid în vara anului 1990, de la Steaua București, și a jucat până în anul 1992 la formația madrilenă, câștigând două Supercupe ale Spaniei. Exact acum 30 de ani, Gheorghe Hagi a marcat singurul său hat-trick pentru Real Madrid.

Pe 16 februarie 1992, Real Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu scorul de 5-0. Hagi a înscris în minutele 22, 51 și 53. Vezi video aici!

