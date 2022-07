Doliu la Vocea României. Gabriela Duțescu, antrenorul de voci a murit

Anunțul a fost făcut de Paula Seling pe pagina de Facebook.

„Dragi prieteni ,

Ziua de azi vine cu o veste îngrozitoare…profesoara mea, cea care mi-a fost ca o mama, care mi-a dat vocea pe care o am, s- a stins din viață. As fi vrut să las problemele mele și doar sa o strang în brațe , sa îi spun ca o iubesc … Nu am facut-o in ultimele săptămâni …daca aș fi știut, as fi dat orice doar sa stau la un ceai cu ea…acum nu se mai poate . Sper sa ma ierte … Lucrurile nefăcute la timp nu se întorc niciodată.

Doamna Duțescu, va iubesc cu tot sufletul meu. Si daca ma simțiți, poate vedeți cat de rău îmi pare…

Pentru toți cei ce vor sa aduca un omagiu, înmormântarea va avea loc la Cimitirul reformat Giulesti – Calvin, vineri de la ora 13.00, iar doamna noastră își va lua rămas bun de la noi la capela Belu, la.ora 11.00 , unde va avea loc slujba.

Va rog sa veniți in numar cat mai mare, știu ca doamna se va bucura să îi fim alături pe drumul spre stele. Doamnă, drum bun. Rămâneți in inima mea mereu. Va iubesc cu tot ce sunt. Odihnă veșnică si drum lin printre stele!”, a scris Paula Seling pe Facebook.

Gabriela Duțescu a modelat voci ale unor nume importante din industria muzicală, Dida Drăgan, Smiley, Tudor Chirilă, Marcel Pavel, Paula Seling.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News