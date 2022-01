Doliu în muzică. A murit celebrul Meat Loaf

Cel mai cunoscut album al acestuia a fost "Bat out of Hell". Acesta a murit acasă, în prezenţa soţiei sale, Deborah.

"Inimile noastre sunt frânte, dar trebuie să anunţăm că incomparabilul Meat Loaf a murit. Ştim cât de mult a însemnat el pentru voi toţi şi apreciem tot suportul pe care ni-l oferiţi pentru a trece prin aceste momente grele. Am pierdut un artist mare şi un om frumos. Din inima lui către sufletele voastre, nu vă opriţi din a iubi rockul", a transmis familia, conform Express.co.uk.

În cele 6 decenii ale carierei sale, Meat Loaf a vândut peste 100 milioane de albume în întreaga lume şi a jucat în zeci de filme, printre care "Fight club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" şi "Wayne's World".

"Bat out of hell" este unul dintre cele mai bine vândute 10 albume din istoria muzicii.

Prietenii lui Meat Loaf, omagii pe reţelele sociale

"Odihneşte-te în pace, Meat Loaf. Îţi mulţumesc pentru că ai fost unul dintre motivele pentru care m-am îndrăgostit de Rocky Horror Picture Show", a scris producătoarea Heather Wixson.

"Odihneşte-te în pace, Meat Loaf. Unul dintre cei mai mari cântăreţi rock din istorie a murit. Un talent incredibil, un om amuzant şi un cameleon rebel. Sunt veşti triste", a scris şi jurnalistul Piers Morgan.

În noiembrie 2021 a murit Astro, fondatorul trupei UB40

Astro, unul dintre membrii fondatori ai grupului reggae britanic UB40, devenit celebru în anii 1980 graţie unor piese de mare succes precum Red Red Wine şi Can't Help Falling In Love, a murit la vârsta de 64 de ani, informează AFP.

Astro, al cărui nume real era Terence Wilson, a cântat alături de UB40 până în 2013, când s-a alăturat unei alte trupe.

"Suntem complet devastaţi şi cu inimile frânte de durere vă anunţăm că mult iubitul Astro al nostru a murit astăzi după o scurtă suferinţă. Lumea nu va mai fi niciodată la fel fără el", a anunţat pe Twitter, sâmbătă seară, grupul său actual, UB40 featuring Ali Campbell & Astro. VEZI MAI MULTE AICI

