Doliu în muzică. A murit Astro, fondator al trupei UB40

Astro, unul dintre membrii fondatori ai grupului reggae britanic UB40, devenit celebru în anii 1980 graţie unor piese de mare succes precum Red Red Wine şi Can't Help Falling In Love, a murit sâmbătă la vârsta de 64 de ani, informează AFP.

Astro, al cărui nume real era Terence Wilson, a cântat alături de UB40 până în 2013, când s-a alăturat unei alte trupe.

"Suntem complet devastaţi şi cu inimile frânte de durere vă anunţăm că mult iubitul Astro al nostru a murit astăzi după o scurtă suferinţă. Lumea nu va mai fi niciodată la fel fără el", a anunţat pe Twitter, sâmbătă seară, grupul său actual, UB40 featuring Ali Campbell & Astro.

În topul clasamentelor muzicale din anii ’80

Fostul său grup, UB40, a confirmat informaţia referitoare la decesul muzicianului britanic. Un cover UB40 al cântecului "Red Red Wine" din repertoriul lui Neil Diamond a propulsat acest grup reggae în fruntea clasamentelor muzicale de la sfârşitul anilor 1980 şi s-a vândut în peste 100 de milioane de copii la nivel mondial.

Numele acestui grup, înfiinţat în 1978 la Birmingham, face trimitere la formularul folosit în Marea Britanie pentru a primi indemnizaţia de şomaj - Unemployment Benefits, Form 40.

Toboşarul Jimmy Brown a declarat în acest an pentru cotidianul The Guardian că grupul UB40 a fost monitorizat de serviciile de informaţii interne din Marea Britanie.

"MI5 ne-a pus telefoanele sub ascultare şi ne-a monitorizat locuinţele. Noi nu plănuiam o revoluţie, dar dacă ar fi avut loc o revoluţie, ştiam de ce parte ne vom afla", a adăugat el, potrivit Agerpres.

A murit Petrică Mîțu Stoian. Constantin Enceanu, în lacrimi: Sunt răvășit, nu-mi vine să cred

Cântărețul Petrică Mîțu Stoian a murit în urma unui șoc septic, informează România TV. Acesta se internase la spitalul din Reșița, iar starea sa de sănătate se înrăutățise în ultimele zile, după ce, acum câteva săptămâni artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2.

Constantin Enceanu, colegul artistului, a intervenit telefonic la România TV, unde a izbucnit în lacrimi:

„Ce să spun? Sunt răvășit, nu-mi vine să cred. Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat puțin, el ajunsese în Craiova, mi-a spus că e drumul destul de aglomerat.

Atunci mi-a spus că pleacă la Reșița, că vrea să se refacă după COVID-19, să-și revigoreze plămânii. Azi, când am aflat că îi e rău, nu mi-a venit să cred. După prima ședință s-a simțit bine, a mers în cameră seara, în cursul nopții a început să se simtă rău, la 3 au venit cu salvarea și l-au dus. Azi, de la ora 13:00, lucrurile au început să se complice. Am încercat să-l aducem în Capitală, aveam promisiuni că mâine dimineață îl va prelua un elicopter. Din nefericire, inima lui nu a mai rezistat și a plecat dintre noi.“, a încheiat, în lacrimi, Constantin Enceanu (citește mai mult AICI).