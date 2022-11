Doliu în lumea muzicii. Dan McCafferty, fostul solist al trupei Nazareth, a murit

William Daniel (Dan) McCafferty s-a născut la 14 octombrie 1946, în Dunfermline, Scoţia, Marea Britanie. Atras de muzică, a fost influenţat de stilul unor artişti precum Little Richard, Elvis Presley, Chuck Berry, Otis Redding, A cântat în formaţia The Shadettes, iar în 1968, împreună cu chitaristul Manny Charlton, basistul Pete Agnew şi bateristul Darrell Sweet, a înfiinţat trupa Nazareth, în localitatea scoţiană Dunfermline, potrivit siteului rateyourmusic.com.



În 1970, membrii trupei s-au mutat la Londra, iar în 1971 au lansat albumul de debut - Nazareth. Un an mai târziu, a fost lansat albumul Exercises, iar la începutul anului 1973 a apărut albumul Razamanaz, care a urcat rapid în Top Ten hits, cu piesele "Broken Down Angel" şi "Bad Bad Boy". La finalul aceluiaşi an a apărut albumul Loud 'N' Proud, care includea alt single de succes - "This Flight Tonight". Cele două albume lansate în 1973 au primit Discul de platină. În 1974, apare discul Rampant cu single-ul "Shanghai'd in Shanghai".



Albumul Hair of the Dog, lansat în 1975, a fost produs de Manny Charlton şi distins cu Discul de aur şi Discul de platină. Versiunea americană a albumului include şi hitul "Love Hurts", single-ul care a urcat rapid în topurile britanice şi americane, fiind distins cu platină. Albumul a intrat în Top Ten în nouă ţări, în şase dintre ele fiind pe primul loc, precizează Agerpres.



Anul 1976 a adus pe piaţa muzicală alte două albume lansate de Nazareth - Close Enough for Rock 'n' Roll şi Play 'n' the Game, iar un an mai târziu a fost lansat Expect No Mercy.



În 1979, s-a alăturat trupei chitaristul Zal Cleminson, care a compus multe dintre piesele înregistrate pe albumele No Mean City şi Malice in Wonderland. Discul Malice in Wonderland, apărut în 1980, includea single-ul "Holiday". Tot în 1980 au lansat şi albumul The Fool Circle.



În perioada 1980-1990, trupa britanică a lansat aproape an de an câte un nou album - 2XS (1982), Sound Elixir (1983), The Catch (1984), Cinema (1986), Snakes 'n' Ladders (1989).



În 1991, Billy Rankin l-a înlocuit pe Manny Charlton pe albumul No Jive.

În 1994 apare albumul Move Me şi trupa începe un turneu în Europa şi SUA. Rankin pleacă din trupă, dar este înlocuit de Jimmy Murrison, iar pe parcursul turneului se alătură formaţiei Ronnie Leahy (clape), conform www.nazarethdirect.co.uk.



Următorul album a fost lansat în 1998 - Boogaloo, iar în 1999 trupa începe un turneu de promovare. În timpul turneului, bateristul Darrell Sweet moare, la 51 de ani, în urma unui infarct. În locul lui este cooptat la tobe fiul basistului Pete Agnew, Lee.



După o pauză destul de lungă, în 2008 a fost lansat albumul The Newz, editat de o casă de discuri din Hamburg. Lansarea albumului a coincis cu a 40-a aniversare a trupei, care a fost marcată de un turneu început în ianuarie 2008 în Suedia şi s-a încheiat în noiembrie, în Norvegia, parcurgând aproape toate ţările Europei, arată www.discogs.com.



Următorul album al trupei, Big Dogz, a fost lansat în 2011. În 2012, Nazareth a susţinut un concert sold out la Bucureşti, la Hard Rock Cafe. Un an mai târziu, în august, Nazareth anunţa retragerea solistului vocal Dan McCafferty's din motive medicale. În 2014, solistul Linton Osborne l-a înlocuit pe McCafferty şi a fost lansat albumul Rock 'n' Roll Telephone.



Tot în 2014, Nazareth a revenit în România pentru un concert la Bucureşti, unde a prezentat, pe lângă hiturile celebre, piese de pe noul album. La sfârşitul anului 2014, au fost anulate câteva concerte din cauza îmbolnăvirii solistului Linton Osborne. La începutul anului 2015 acesta anunţa pe pagina sa de Facebook retragerea din trupă.



În februarie 2015, Nazareth a anunţat că noul solistul vocal este Carl Sentance, potrivit www.allmusic.com.



Dan Mc Cafferty a lansat şi albume solo - "Dan McCafferty" (1975), "Into the Ring" (1987), "Last Testament" (2019), dar şi single-urile "Out of Time" (1975), "Watcha Gonna Do About It" (1975), "Stay With Me Baby" (1978), "The Honky Tonk Downstairs" (1978), "Starry Eyes" (1987).



În June 2019, el a lansat videoclipul "Tell Me", extras de pe albumul solo "Last Testament", conform www.discogs.com.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News