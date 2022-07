De ce sunt prețurile mari pe litoralul românesc. Bate lejer destinații de top. ”Mă ocup de cazări d-astea, care vouă vi se par scumpe”

”De ce sunt prețurile în Mamaia mai mari decât în Spania sau Egipt? Mă așteptăm să fie mai multă cerere în străinătate și să fie prețurile mai mari. Credeți că sunt și zone mai scumpe în țările astea, de exemplu Tenerife să fie mai ieftin decât Mamaia, dar Ibiza să fie mai scumpă?” este un subiect de discuție pe un forum, ”ȘtiințaBanilor - Educație Financiară”, și un subiect adesea discutat, în ultima vreme, în mediile sociale, dar și în mass-media.

Iată o serie de păreri ale participanților de pe grup:

- Fiindcă încă mulți români nu călătoresc peste graniță. Sunt prinși în propria țară și prin urmare merg acolo unde cred ei că este mai bine.

- E mai comod. Litoralul românesc a devenit o afacere de weekend. Cine mai vine la sejur sunt cei cu vouchere. Acum sunt în Mamaia Nord (aka Năvodari în acte). 50 de lei șezlongul. Un Heineken la 0,33 l pe plajă 10 lei (dar aproape caldă). Un draft 0,4 l, tot Heineken, același loc, 14 lei. Și acum mă minunez.

- Prețurile se fac în funcție de cerere și ofertă și Mamaia nu duce lipsă de cerere se pare, sunt o grămadă de indivizi care de abia așteaptă să-și etaleze bolidul, lanțul de la gât sau gâsca cu buze umflate și siliconată. Prost nu este cel care cere, ci cel care plătește.

- Fiindcă toți hotelierii știu că bugetarii care au primit vouchere de vacanță nu le pot folosi in afară și drept urmare îi “ajută” să le toace. În al doilea rând, pentru că mulți dintre acești hotelieri te jecmănesc efectiv și nu mai țin seama de nimic. În al treilea rând, pentru ca sunt destui cu fițe în cap care își duc bolizii să fie admirați, iar pentru ei să spargă 2-3.000 de euro în câteva ore nu contează. N-au muncit o oră pentru acei bani. Deci are balta pește!

- Tenerife este o zona ieftină. Am fost acolo și dacă te ferești de zona "Las Americas" care este un fel de Mamaia a lor, prețurile sunt foarte ok, chiar mai ieftine decât în România. Chiar și în capitală, Santa Cruz, prețurile sunt foarte bune. În plus, Tenerife îți oferă priveliști spectaculoase, orașe drăguțe, plaje cu nisip negru, posibilitatea de a face surf și multe altele. În Mamaia, din punctul meu de vedere, se merge pe ideea: Nu e prost cine cere, prost e cine plătește.

- OK, lăsând la o parte clișeele, sunt câteva argumente economice care funcționează în favoarea Mamaia: - gap-ul între cerere și ofertă: avem un litoral mic la o țară mare (a 6-a din UE parcă). Spania, la o populație de 2 ori și ceva au litoral mai mare de câteva zeci de ori probabil. Avem o perioada mică de sezon (maxim 3 luni), ceea ce din nou comprimă cererea în acest interval. - proximitatea față de un oraș mare. Da, faptul că ajungi în 2-3 ore de la București, un oraș cu 2-3 mil de locuitori, dezvoltat și cu venit mediu pe locuitor la nivelul mediei UE ajută. Mai ales când cauți un weekend prelungit, sau 3-4 zile că mai reușești să îți iei o săptămâna de concediu în plus. - oferta de cluburi. Ne place sau nu (și eu sunt clar în categoria a două), există o categorie importantă de oameni pt care distracția înseamnă cluburile din Mamaia. - confortul perceput de anumiți oameni, de a fi în propria țară. Cine nu se descurcă cu nicio limbă străină probabil e înclinat să rămână pe aici. Plus ideea că în țară ta te descurci orice ar fi. - vouchere date de stat celor un milion și ceva de bugetari. - sunt destui oameni care își fac un concediu principal 7-10 zile undeva în afară și îl completează cu cel puțin o ieșire mai scurtă la litoral la noi. PS. Nu dețin nimic pe litoral, doar îmi place să analizez.

Sunt și persoane care văd altfel situația:

- Uneori mi se pare că sunt de pe altă planetă. Nu am cheltuit niciodată mult în "concediu". Am găsit pensiuni la 160 lei/zi de pers ( cazare+2 mese). Am găsit la mare și camere cu 150 lei/noapte. Am o mașină care consumă 5l/100km, mănânc de 2ori/zi, nu am tentații. Nu fac plajă, doar baie și merg minim 25 de km/jos. Nu-mi mănânc de "sub unghie" dar am alt mindset și pot sta și cu cortul, tot concediu e. Pot să și gătesc, o văd ca pe o formă de relaxare. Pentru mine e important ce simt ca energie și ce mă încarcă. Urmăresc mereu comentariile despre concedii pe diferite grupuri și de fiecare dată plec cu ideea că nu sunt normală. Doar am vrut să zic...

- Nu cred că este ok să le mai comparați atât. Fiecare țară și stațiune are farmecul ei. Te duci pentru o anumită experiență și în funcție de contextul tău. Dacă vrei un weekend prelungit de viata de noapte și agitație te duci la Mamaia sau în Vama în România. Dacă vreo o vacanță distractivă cu copiii, unde să nu ai grija lor, faci un all inclusive în Bulgaria sau Turcia. Dacă vrei să vezi peisaje superbe și să experimentezi libertatea, te duci în insulele din Grecia. Dacă vrei civilizație, curățenie te duci în Spania. Și tot așa...

Dar și părerea unei persoane care administrează spații de cazare în Mamaia Nord:

- Se pare că au intrat haterii pe fir și vorbesc în totală necunoștință de cauză. Am apartamente în Mamaia Nord și mă ocup exact de cazări de astea, care vi se par vouă scumpe! Dacă în plin sezon, un apartament cu vedere la mare, ultraconfort, cu toate dotările, de la a-ți găti și a avea totul ca acasă și unde pot sta excelent 4 persoane, este scump 690 lei pe zi, eu zic să mergeți în locațiile astea mult propovăduite unde la 150€/ zi primiți o cameră de 2, 3 stele maxim, dar hotelul are 5 pe booking! Faceți și diferența că sezonul are o lună jumate aici. Precizez că în jur de 40% sunt cheltuielile din toți acești bani, 20% doar bookingul! Asta cu managementul propriu. Vă transmit astea, așa, că să aflați de la unul implicat direct, nu din tot ceea ce spune prin diverse canale, din auzite. După 6 ani de închiriere, am notă 9,7 pe booking, adică nu-mi bat joc…

Citește și: "Este enorm! Pe banii ăştia mă duc în Monte Carlo". Sezonul estival, sub așteptările hotelierilor: Preţurile pe litoralul românesc sunt mai mici ca afară

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News