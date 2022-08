Dan Negru, la fântânile din Vrancea: În Italia sau în Franța erau obiective turistice aflate pe toate hărțile. Noi promovăm roabele cu șampanie din Mamaia / video

Dan Negru a prezentat, într-o postare pe Facebook, celebrele fântâni de la Păunești, din județul Vrancea:

„În Italia sau în Franța erau obiective turistice aflate pe toate hărțile. Turismul de la noi promovează vara roabele cu șampanie din Mamaia și iarna, cozile de mașini de pe DN1. Atât.“, a scris Dan Negru pe Facebook.

Fântânile de la Păunești

În comuna vrânceană Păuneşti există un loc unic în România – aproape de centrul comunei, au fost construite în vechime 20 de fântâni cu ciutură şi cumpănă, un ansamblu de patrimoniu care a atras atenția specialiștilor de la Cartea Recordurilor.

Cea mai mare parte a celor 20 de fântâni sunt funcţionale şi astăzi şi reprezintă mândria localităţii. Au fost săpate din nevoia ca oamenii să aibă apă, mai ales că Păuneşti este o comună amplasată pe mai multe dealuri, unde pânza freatică se află la mică adâncime.Cu toate că fântânile sunt bun de patrimoniu unic în lume, autoritățile nu s-au grăbit să le conserve prin clasarea lor ca monumente istorice. Ce n-au invins secolele care au trecut peste aceste fântâni, invinge, se pare, birocrația, conform realitateadevrancea.

Dan Negru: Timișoara e mai tristă azi din vina mea. Am votat toți păcălicii, am fost complice

Dan Negru își asumă vina pentru Timișoara de astăzi.

”E ziua Timișoarei. N-am plecat niciodată de acolo și încă mă consider venit în delegație la București. Timișoara e orașul natal al inimii mele...Dacă Timișoara e mai tristă azi e din vina mea, a părinților mei, a rudelor mele, a vecinilor mei... Noi am votat în anii ăștia toți păcălicii! Orwell avea dreptate: "un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice". Eu am fost complice! Banatul nu s-a unit cu România la 1 Decembrie 1918. A făcut-o abia pe 3 August 1919. De asta, ziua Timișoarei e azi. Opera din centrul Timișoarei a fost construită de Karoly Kuttel, primar al Imperiului Austro Ungar care și-a cheltuit o mare parte din averea personală pentru construcția clădirii. A murit la 57 de ani și n-a apucat s-o vadă terminată. Acum e rândul nostru, ăștia care suntem complici cu păcălicii. Asta însă nu mă face să nu iubesc Timișoara. Locul natal îți e cu atât mai apropiat cu cât ești mai departe de el...” a scris Dan Negru, realizator TV, pe Facebook.

