Realizatorii serialului de animație "The Simpsons" au anticipat acest moment acum 30 de ani, fanii l-au cerut insistent, iar o predicție a devenit realitate din nou: celebrul grup hip-hop din anii 1990, Cypress Hill, va susține miercuri seară un concert la impunătoarea Royal Albert Hall, alături de Orchestra Simfonică din Londra.

Trupa americană de hip-hop Cypress Hill și Orchestra Simfonică din Londra vor împărți scena pentru un spectacol care va reinventa hiturile de pe albumul lor cult din 1993, "Black Sunday". Această colaborare inedită are loc la 28 de ani după ce un episod din "The Simpsons" a prezentat o astfel de colaborare.

În episodul "Homerpalooza" din 1996, difuzat la televiziunea americană, membrii trupei Cypress Hill descoperă că, sub influența canabisului, au aranjat accidental un concert cu Orchestra Simfonică din Londra.

Timp de ani de zile, fanii au cerut insistent ca rapperii și muzicienii Orchestrei din Londra să facă această colaborare realitate. Cei din orchestră au menționat adesea această posibilitate pe un ton amuzant pe rețelele sociale.

"Haideţi s-o facem @londonsymphony", a propus în cele din urmă legendarul grup rap pe reţeaua X, în urmă cu cinci ani, în iulie 2019.

Trupa Cypress Hill din Los Angeles a vândut peste 20 de milioane de albume la nivel global. Muzicienii din orchestra britanică au creat aranjamente unice pentru hituri precum "Insane in the Brain" și "I Wanna Get High".

"Vorbim de mulţi ani despre asta, încă de la prima difuzare a episodului din 'The Simpsons' ", a dezvăluit liderul grupului, B-Real, într-un interviu difuzat miercuri de BBC.

"Aşa că acesta este un moment foarte special pentru noi. Am cântat într-o mulţime de locuri istorice de-a lungul carierei noastre... dar nicăieri la fel de prestigios ca aici", a adăugat el. "Mulţumim celor de la 'The Simpsons', pentru că fără acest episod probabil că nu am fi făcut asta niciodată!", a adăugat el.

Serialul TV american nu este străin de preziceri care ulterior au devenit realitate. Într-un episod celebru din martie 2000, a fost prezentat scenariul în care Donald Trump devenea președinte al Statelor Unite, cu peste 15 ani înainte ca acest lucru să se întâmple.

În ultimele luni, piesele hit din anii '90 ale trupei Cypress Hill au cunoscut o revitalizare datorită TikTok-ului, videoclipurile cu melodiile lor adunând milioane de vizualizări din partea tinerilor utilizatori ai platformei, conform Agerpres.

