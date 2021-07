Cum arată, în realitate, plaja din Mamaia. GALERIE FOTO cu imagini de la turiști

Întinderea mare până la apă și nisipul care impune necesitatea unor încălțări speciale pentru deplasarea pe nisip au fost principalele aspecte semnalate: ”Jalnic arată plaja! Plină de scoici ascuțite, apă adâncă brusc, cam nasol, ce să zic!”, ”Găsiți scoici din belșug! Echipați-vă cu încălțăminte de protecție, altfel consumați dus-întors, până la apă și înapoi, o pereche de șlapi”.

În vreme ce unii apreciază plaja deloc aglomerată, asemănând-o cu plaje celebre de pe coastele americane, alții ar fi preferat ca distanța de la șezlonguri până la malul mării să fie mult mai redusă.

În plus, nici intrarea în apă nu mai este lină, din contră, limita este foarte aproape de mal: ”Sincer, e nasol. Și nu e vorba doar de plajă, e vorba că nu mai e apă de bălăcit. Geamandura e la 20 de metri. Faci trei pași și pici în groapă”.

Alții fac haz de necaz: ”Na, v-ați "plâns" că n-aveți loc pe plajă. Acum luați trenul până la mal”, ”Au băgat autobuz de la hotel până la apă, este lung drumul.”.

Turismul din Mamaia, distrus

Pe lângă părerile turiștilor, adunate de pe grupul de Facebook ”Am fost în vacanță”, nemulțumiți sunt și investitorii. Mulți turiști cu copii, care apreciau în special plaja și intrarea lină în apă, se orientează spre alte stațiuni, cum ar fi Eforie Nord. Pe de altă parte, și cei care au plaje cu șezlonguri sunt nemulțumiți și consideră că anul acesta este compromis. Ei nu mai vor să plătească chiria pe fâșia de plajă pe care au șezlonguri, pentru că turiștii nu mai sunt interesați de închirierea lor, alegând să stea mai aproape de mal, asta când aleg plaja din Mamaia. ”Când am închiriat plajele, le-am închiriat într-o formă, am făcut investiții pe care dorim să le amortizăm într-o perioadă de timp. Acum, ne-am trezit că plaja nu ne mai permite să continuăm afacerea din cauza acestor modificări. Clienții nu doresc să stea pe zona de faleză, în condițiile în care apa este la 300 de metri distanță.” a spus un om de afaceri pentru DCNews. Vezi aici mai mult

În GALERIA FOTO vedeți fotografiile publicate de turiști, cu plaja din Mamaia, publicate pe grupul mai sus citat.

”Plaja e imensă. Ieși ud din apă și ajungi uscat la șezlong. Nisipul e la fel, trebuie să umbli în șlapi, e mai mult zgură.” a spus și Dani Oțil, în emisiunea de la Antena 1. Vezi aici mai mult