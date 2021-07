Dani Oțil, iritat de ce a văzut pe plaja din Mamaia. Răzvan Simion nu s-a mai putut opri din râs

După ce și-a petrecut câteva zile pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia, Dani Oțil s-a întors cu un gust amar și le-a povestit colegilor săi de la Neatza cu Răzvan și Dani ce anume l-a șocat pe plajă. Comentariul lui i-a făcut pe colegii său, Răzvan Simion și Ramona Olaru, să râdă în hohote.

Prezentatorul TV a mărturisit că a trăit o mulțime de peripeții pe litoralul românesc și, în urma experienței și în stilul caracteristic, nu s-a putut abține să nu facă câteva glume acide pe seama noii plaje recent construită și extinsă din Mamaia, a turiștilor care se bronzau sub soarele arzător precum și condițiile de cazare.

"Am fost la mare în weekend. Am dormit într-o cameră de hotel antifonată. Nu-i mai auzi pe cei de afară si nici pe vecini că fac hâța-hâța. Liftul venea direct în cameră. Plaja e imensă. Ieși ud din apă și ajungi uscat la șezlong. Nisipul e la fel, trebuie să umbli în slapi, e mai mult zgură. În rest, aceiași sâni prost puși. Sâmbătă ne-am ars, că nu ne-am luat nici crema de protecție că am zis că oricum e ploaie. Duminică a plouat", a povestit Dani Oțil, în direct la Neatza.

Dani Oțil, mesaj pentru cei ce vor să-i fure energia. Dialog cu astrologul

Discuțiile amuzante nu s-au terminat aici și asta pentru că matinalul a fost luat la rost de către astrologul emisiunii, Bianca Nuțu. Potrivit acesteia, ziua de azi este benefică pentru a cunoaște persoane noi și a lega relații de prietenie, lucru care l-a făcut pe Dani Oțil să strâmbe puțin din nas.

Bianca Nuțu: Ai vrea să schimbi ceva, domnul Dani?

Dani Oțil: Eu? Nu, vreau să fiu lăsat în pace!

Bianca Nuțu: Acest lucru nu este posibil pentru că ai ascendent în Gemeni. Oamenii sunt atrași de energia ta.

Dani Oțil: Mânca-mi-ar energia!

Ce meserie a avut Dani Oțil, înainte să fie vedetă: Doamne, ce găseam acolo. Era incredibil!

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV și chiar dacă toți îl știu și l-au văzut doar pe micile ecrane, puțini sunt cei care știu ce meserie a avut acesta înainte să fie vedetă.

Matinalul de la "Neatza cu Răzvan și Dani" a dezvăluit totul în direct și nimeni nu s-ar fi așteptat la asta.

Potrivit acestuia, în tinerețe, a activat în domeniul IT și a povestit ”chinul” prin care trecea de fiecare dată când mergea la muncă. Acesta era nevoit să curățe laptopurile colegelor sale și rămânea de fiecare dată uimit ce anume găsea pe tastaturi.

"Și acum se practică mâncatul pe tastatură la birou. Am fost și IT-ist când eram mai tânăr, Doamne, ce găseam pe tastaturi. Doamne, ce găseam acolo. Era incredibil!

Găseam scame, agrafe de birou, așa era pe vremea aia, păr, cartofi prăjiți. Și le făceam câte un mărțisor fetelor, și anume, câte o punguță cu tot ce conțineau tastaturile respective", a spus Dani Oțil.