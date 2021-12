Concertul de Crăciun al Filarmonicii din Sibiu, despre Crăciunul atemporal. Colinde și hituri vor fi interpretate de artiștii sibieni

Filarmonica din Sibiu va prezenta colinde, dar şi hituri internaţionale, în programul Concertului de Crăciun care va avea loc marţi, pe scena Sălii Thalia, informează un comunicat de presă transmis Agerpres.



"Pentru Concertul de Crăciun, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, sub conducerea dirijorului principal Tiberiu Soare, a pregătit un program special de colinde româneşti, dar şi hituri internaţionale de sezon, aşa cum sunt 'White Christmas', 'Have Yourself a Merry Little Christmas' sau 'Silver Bells', valsuri de J. Strauss şi alte lucrări preferate ale publicului", se arată în comunicatul Filarmonicii sibiene.

O tânără soprană va interpreta celebrele și tradiționalele cântece de Crăciun

Vocea Concertului de Crăciun va fi tânăra soprană Virineia Pîrnău, câştigătoarea Galei-Concurs din cadrul Sibiu Opera Festival, ediţia a XX-a. Pe scena Sălii Thalia vor mai concerta soliştii Alexandru Pal (nai) şi Marcel Oloieru (acordeon).



Biletele sunt puse în vânzare la preţul de 100 de lei (50% reducere pentru elevi, studenţi, pensionari) la casa de bilete a Filarmonicii, precum şi pe site-ul www.iabilet.ro.



Concertul de Crăciun ajunge şi la Blaj, pe 26 decembrie, când Filarmonica din Sibiu va susţine două reprezentaţii în aceeaşi formulă artistică şi cu acelaşi program muzical, la Palatul Cultural.

