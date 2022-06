Totul a plecat de la discuţia despre solicitarea unui ascultător al emisiunii, cu privire la problema pensiilor din România.

"Am primit o scrisoare în această dimineaţă de la dl Mihai Viorel, care solicită o audienţă la dl Ciuvică. Mama domniei sale este profund nedreptăţită, are o pensie foarte mică după mulţi ani de muncă. Din nefericire e greu cu audienţele la noi şi cu rezolvarea problemelor. Cred, dle Mihai Viorel, că la viitoarele alegeri trebuie să votaţi cu mult, mult mai multă grijă, nu pe glandă, nu cu laba piciorului, şi poate că abuzurile, în timp, există şanse să se diminueze. Din nefericire, e mult precariat în România, or să voteze iarăşi anapoda", a explicat Bogdan Chirieac.

”Ce aţi făcut, dle Chirieac?”

”Sunt şi probleme punctuale care pot fi rezolvate, dacă s-au făcut socoteli greşite. Dacă se adresează presei, înseamnă că nu s-a rezolvat la locul faptei, la Casa de Pensii. Sunt probleme care mai pot fi cârpite pe ici pe colo. Dar nici cu votul nu se rezolvă foarte mult cu pensiile. Aici a mai intervenit, v-am tot spus, dl Iohannis un pic aşa. L-a adus pe domnul Ciolacu în locul domnului Drulă, Dacă rămânea cu dl Drulă la guvernare, sunt absolut convins că nici ăia 10% pe care i-au dat la pensii în ianuarie n-ar fi existat”, a replicat Mugur Ciuvică.

"Face ce face şi domnul iohanist Ciuvică ne atacă partidul", a comentat ironic Chirieac.

"Apreciem ce e de apreciat. Nu atacăm partidul. Nu ştiu ce faceţi dvs. Ce aţi făcut, dle Chirieac? Am văzut ceva cu coada ochiului de ieri, alaltăieri, dar azi am citit mai atent un pic şi am primit confirmarea. Aţi distrus USR-ul românesc, practic, l-aţi făcut ţăndări. Cum aţi reuşit de aţi distrus şi USR-ul italienesc (n.r. Cinque Stelle)? S-a fărâmat şi Cinque Stele. A plecat ministrul de interne cu jumătate de partid, e şi acolo un fel de Cioloş care a plecat cu jumătate de partid şi şi-a făcut un altul. Adică nu vă ajunge că fărâmaţi USR-ul românesc, îl fărâmaţi şi pe cel italienesc. Câtă putere, câtă influenţă europeană aveţi?", a continuat, pe aceeaşi notă, şi Ciuvică.

Iată restul dialogului cu tonuri ironice:

Chirieac: Să ştiţi, o influenţă europeană importantă.

Ciuvică: Şi ăla era partid, nu ca USR-ul ăsta vai de capul lui, cu 10%. Ăla e principalul partid politic din Italia ca număr de voturi la alegeri acum doi, trei ani. E la guvernare. Sunt tot USR-işti, neomarxişti. Din curentul ăsta. Era mai întremat şi l-aţi dărâmat şi pe ăsta.

Chirieac: Împunsăturile dvs. nu au darul să ne dărâme nouă partidul.

Ciuvică: E deja dărâmat, ce să mai...

Chirieac: Nu e dărâmat, vom renaşte ca Pasărea Phoenix, să ştiţi!

Mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News