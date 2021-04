Bulai spune povestea pozei în care apare pe un cal

”Circulă o fotografie cu mine pe un cal. Nu este un fake, dar aparține sferei personale, cu mult timp înainte ca eu să fiu implicat politic. Fotografia este de acum 8 ani, uitată pe un blog personal. Iată povestea ei. Eram îndrăgostit de o tipă. Am plecat împreună în Asia. Amândoi studenți. Ne-am hotărât să ne căsătorim religios la Beijing. Și să facem fotografii pe Marele Zid Chinezesc. Am invitat la nuntă doi prieteni buni din Europa. Ei au fost nașii noștri. Ne-a ieșit. Așadar, ne-am gândit la pasul doi – am hotărât să ne căsătorim și civil. Fiind un cuplu internațional, cea mai apropiată ambasadă în care puteam să oficiem căsătoria era cea din Kuala Lumpur, Malaezia. La 6 ore de zbor de Beijing. De data asta, fără nași invitați. De fapt, nașii au fost niște stagiari pe care i-am întâlnit pe loc, și niciodată din nou după acel moment.

Ceremonia a avut loc la etajul 56 al unui zgârie-nori de lângă blocurile gemene din marele oraș. Înainte de căsătoria civilă, am plecat într-o scurtă lună de miere în nordul Malaeziei. Acolo am fost mai multe zile la plajă. M-am dat cu parașuta și am călărit un cal. Îl chema Kemal și avea un stăpân desculț, cu zâmbet curat și larg. Asta e povestea acestei fotografii. Au trecut de atunci 8 ani. Mă bucur de fiecare dată când mă gândesc și la luna de miere, și la plimbarea cu calul pe plaja din Battu Ferringhi, lângă Georgetown, pe Insula Penang.

După 4 luni, am ajuns acasă și am avut o petrecere de nuntă ca-n povești, cu familie, prieteni de aproape și de departe, fanfară moldovenească și multă voie bună. După 8 ani, ochelarii de tocilar îs puțin mai rotunzi, părul la fel de scurt, tot fără bicepși antrenați, și cu o umbră de burtă pierdută sub cămașă. Îs cu aceeași tipă și avem doi copii minunați. Nu aveam habar atunci că urma să fiu politician și că săracul Kemal avea sa ajungă vedetă la Antena 3, pe alte posturi de televiziune și pe toate rețele de socializare. Ca să fie clară și faza cu banii: am avut o bursă și un împrumut, care mi-au permis să studiez la universități de top din Asia. De bursă m-am bucurat, la împrumut încă mai plătesc. Să fie într-un ceas bun, Kemal. Nici eu nu am știut că o să ajungi vedetă în România!”, a scris Iulian Bulai, deputat USR, pe Facebook.