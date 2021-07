ANAT: Grecia testează la punctele terestre de trecere a frontierei aleatoriu, nu obligatoriu

Reacţia ANAT vine după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora turiştii care intră în Grecia, prin punctele de frontieră terestre, indiferent dacă sunt sau nu vaccinaţi, vor efectua în mod obligatoriu un test rapid anti-covid. 'Un anunţ publicat ieri (miercuri, n.r.) pe site-ul Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) şi preluat de mass-media a generat panică în rândul turiştilor.

Anume, că toţi turiştii care intră în Grecia, prin punctele de frontieră terestre, indiferent dacă sunt sau nu vaccinaţi, vor efectua în mod obligatoriu un test rapid anti-covid.

Autorităţile elene nu au făcut un astfel de anunţ, ci au precizat că vor fi efectuate teste în mod aleatoriu, aşa cum s-a procedat până în prezent şi aşa cum procedează şi alte ţări. Probabil că a fost o eroare de traducere pe site-ul ministerului român, însă ANAT solicită o responsabilitate mai mare din partea MAE, mai ales că intrăm în plin sezon turistic şi din ce în ce mai mulţi turişti români optează pentru Grecia ca destinaţie', subliniază ANAT.

Potrivit patronatului din turism, un astfel de anunţ poate declanşa, pe lângă panică, şi un val de renunţări sau anulări, iar orice anunţ tradus eronat poate determina pierderi de neconceput industriei turistice.

'Fireşte, ANAT solicită şi autorităţilor elene să optimizeze controalele la frontieră, deoarece o staţionare îndelungată la punctele de trecere a frontierei dăunează atât turiştilor care intră în Grecia dar şi pot afecta turismul elen', se mai arată în documentul citat.

Amintim că jurnalistul Adrian Ursu a prezentat opinia Ambasadei Greciei vizavi de comunicatul MAE despre testarea obligatorie a tuturor turiștilor români, chiar dacă sunt vaccinați. Pare-se că a fost doar o eroare din partea autorităților române.

De la 1 iulie, turiștii români care merg cu mașina în Grecia vor fi testați obligatoriu anti-Covid, chiar dacă sunt vaccinați - cel puțin așa anunța ieri, MAE.

'A fost introdusă obligativitatea testării la punctele de frontieră a tuturor persoanelor care intră pe teritoriul elen, indiferent de statul de origine! Persoanele depistate pozitiv la aceste teste vor fi supuse regimului de carantină cu durata de 10 zile la locul de domiciliu sau la o locație stabilită de autoritățile elene. Persoanele confirmate pozitiv la aceste teste, dar care au fost imunizate complet (14 zile de administrarea celei de-a doua doze ori a dozei unice pentru serul Johnson&Johnson), sunt supuse unei perioade de carantină de doar 7 zile. În ultima zi de carantină, toate aceste categorii de persoane vor fi supuse unui test tip PCR', arăta o informare a MAE.

Purtătoarea de cuvânt a MAE, Oana Darie, a fost întrebată la Digi24 dacă testele vor fi plătite de turiști sau de greci și a răspuns că: 'Nu, n-au fost plătite nici până acum. Ele s-au făcut tot timpul. Acum noutatea - va fi aplicată unitar pentru toți cetățenii”.

Ambasada Greciei spune că este o 'interpretare eronată'

După miezul nopții, jurnalistul Adrian Ursu a intrat în direct la emisiunea 'În gura presei' de la Antena3 și a oferit mai multe detalii, într-o discuție cu Mircea Badea.

'Dacă te uiți pe comunicatul MAE de pe pagina specială a Ministerului Afacerilor Externe, acolo ni se spune că măsura asta despre care vorbim noi acum, cu testarea suplimentară pe lângă testarea ta de acasă, se aplică în intervalul 26 iunie - 3 iulie. Deci aflăm de la MAE că ea, de fapt, se aplica, dar noi am aflat și nici alte zeci de români care fuseseră pe la graniță. Am fi putut răsufla ușurați că doar până pe 3 iulie și apoi trece și testarea asta obligatorie în Grecia. Dar că acum am închis, practic, o ambasadă a Greciei la București. (...)

I-am sunat pe greci și au zis că nu s-a schimbat absolut nimic, sunt aceleași măsuri care s-au aplicat și anul trecut. Prin sondaj, adică aleatoriu, se fac acele testări. În niciun caz nu se fac pentru toată lumea. Este o interpretare nu știm de unde - eronată - spune Ambasada Greciei, care precizează că - așteptăm și noi clarificări.', a declarat Adrian Ursu.

Amintim totodată că, de astăzi, 1 iulie, este emis gratuit Certificatul digital Covid, care facilitează călătoriile la nivelul Uniunii Europene. (Citește mai mult AICI.)

VEZI ȘI FAKE NEWS cu testarea Covid-19 pentru turiști în Grecia. Adrian Ursu, intervenție în emisiunea lui Mircea Badea