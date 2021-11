WonderFest 2021: Un juriu format din 176 de elevi va premia cele mai reușite filme pentru copii

WonderFest sau Festivalul Internațional al Filmului pentru Copii și Tineret se desfășoară în format online de astăzi pînă pe 19 noiembrie. Zeci de proiecții de filme sunt pregătite pentru pasionații genului, de toate vârstele.

Filmele sunt împărțite în două secțiuni: „Concurs”, unde juriul online format din 176 de elevi va premia cele mai reușite dintre producțiile recente pentru copii selecționate pentru festival. Cea de-a doua secțiune, „Snapshots”, include filme cu o durată de maximum un minut, realizate de elevi, cu telefonul mobil. Tema acestei secțiuni este “Viitorul după pandemie”, în viziunea micilor regizori și scenariști. Filmele vor fi difuzate pe paginile de Facebook:

https://www.facebook.com/festivalul.filmului.pentru.copii.wonderfest/ https://www.facebook.com/asociatiaprofamilia/.

În ambele secțiuni ale WonderFest online, vor putea fi vizionate peste 70 de filme pentru copii și tineret, dintre care cel puțin cinci lung metraje. Printre criteriile de selecție, transmit organizatorii, se regăsește asigurarea diversității geografice pe țări și continente, iar dintre filmele de lung metraj, cel puțin 20% vor fi ecranizări românești.

WonderFest reunește, totodată, în jurul proiecțiilor și concursurilor de filme și alte manifestări dedicate copiilor și tineretului cum ar fi workshopuri artistice și educative nonformale, care vor fi transmise online

Organizat de Asociația Pro Familia în parteneriat cu Uniunea Ziaristillor Profesioniști din România și Ministerul Educației, cu susținerea financiară a Ministerului Culturii, WonderFest este susținut de Editura Litera, Apa Aura, Domeniile Urlati, Comics Didactic, Fundația Maya & Friends și Tricourile Printees, și UAC Universal Alloy Corporation.

Alfred Bulai, radiografie a cinematografiei româneşti de azi: Negre şi triste. Paralelă cu seria B.D.

Sociologul Alfred Bulai a spus, la emisiune "Nod în papură", la ce filme se uită, făcând şi o radiografie a cinematografiei româneşti de astăzi.

"Să ştii că şi pe la televizor mă uit la filme câteodată. Am ajuns la o vârstă la care am, aşa, mari rezerve la filmele americane care, după o anumită vârstă, ţi se par totuşi puerile – o parte dintre ele, nu toate, unele sunt excepţionale. Mă uit a multe filme europene care mi se par mult mai interesante. Am descoperit cinematografia poloneză, de exemplu.

La filme româneşti încerc să mă uit. Eu, în tinereţile mele, m-am uitat şi la 'Salutări de la Agigea', 'Miezul fierbinte al pâinii', adică eram cu un coleg şi spuneam: 'suntem români, trebuie să vedem toate filmele româneşti'. Nu ratam niciunul. M-am uitat şi de 15 ori la unele. În principiu, mi se pare normal să consum cultură românească.

După 1990, am încercat – bine, nu erau multe filme după 90, rar am găsit filme care să fie spectaculoase – primul film, ‚Moartea domnului Lăzărescu’, al lui Cristi Puiu, a fost într-adevăr un film foarte pun. În rest m-am cam plictisit să văd ce rău a fost în comunism; eu am trăit în comunism, deci nu trebuie să-mi explice mie cum crede el că a fost. Multe filme negre şi triste... Sunt filme făcute pentru festivaluri, nu pentru public (...) “ (citește continuarea AICI).