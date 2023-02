Victor Piţurcă a scăpat de controlul judiciar. Primele declaraţii

"E normal că am câștigat să mi se revoce controlul judiciar. De ce e normal? Fiindcă acest dosar e o făcătură, care cu greu poate apărea într-o societate normală. Dacă am ajuns să fiu vinovat că mi-am împrumutat fiul să facă o afacere, atunci. Afacere care a fost de la început până la final foarte corectă. Bani curați, taxe plătite la stat! Nimic, dar absolut nimic care să fie incorect.

Am fost acuzat de cumpărare de influență, cea mai penibilă acuzație care mi se putea aduce. Cei care m-au acuzat de acest lucru m-au făcut să par în ochii opinie publice ca fiind bandit și escroc. În plus, vă imaginați la ce a fost supusă familia mea în toate aceste zile.

Această victorie, decizia de a-mi fi revocată măsura controlului judiciar, adică de a-mi fi redată libertatea sută la sută, e foarte normală, fiindcă judecătorul a înțeles exact cazul, în urma explicațiilor pe care le-am dat, atât eu, cât și avocații mei. Iar această decizie arată opiniei publice că eu n-am nici o vină în acest dosar", a spus Victor Pițurcă, conform GSP.ro.

După ce a fost reţinut de DNA 24 de ore şi i s-a impus măsura de control judiciar, Victor Piţurcă a spus că nu a avut nicio relaţie de afaceri cu Gabriel Ţuţu, şeful Romarm, şi că l-a cunoscut pe acesta doar o dată.

"Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După câteva săptămâni, am vrut şi eu să cunosc nişte oameni care i-au propus lui această afacere. Asta a fost. De asemenea, cel la care m-am dus lucra cu o firmă de armament. Eu am cumpărat fosta fabrică de armament de la Filiaşi şi credeam că pot face o afacere în acest sens. Eu de fapt voiam să vând fabrica, el mi-a propus altă... Era vorba de altceva, fabricare de pistoale, etc.

Eu nu am nimic în comun cu treaba asta, cu măştile, am văzut şi eu la televizor. L-am văzut pe omul ăsta, Gabriel Ţuţu, o singură dată, am mai vorbit două lucruri pe whatsapp şi gata. Restul sunt supoziţii care nu au legătură cu realitatea", a mai declarat Victor Piţurcă. CITEŞTE AICI MAI MULTE

