Victor Piţurcă, primele declaraţii despre dosarul de la DNA: Nu am nicio legătură cu Gabriel Ţuţu. O singură dată l-am cunoscut, la dânsul în birou

Miercuri, 1 februarie, Alexandru Piţurcă şi Gabriel Ţuţu au fost plasaţi sub control judiciar în dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării.

Aceeaşi decizie a fost dată şi pentru Victor Piţurcă marţi, 31 ianuarie. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Întrebat ce legătură are cu Gabriel Ţuţu, directorul ROMARM, Victor Piţurcă a spus că "nu am nicio legătură cu el. L-am cunoscut o singură dată la el în birou".

"Fiul meu a fost aseară pus sub control judiciar, deci nu va sta 30 de zile în arest. Şi oricum nu vedeam de ce să stea. DNA va contesta, e treaba lor, e normal", a declarat fostul selecţioner şi despre fiul său, Alexandru.

Legat de Gabriel Ţuţu, Piţurcă a spus că "l-am cunoscut o singură dată, fiind alături de fiul meu la firmă. Eu şi fiul meu nu am vândut nicio mască, nu avem nimic în comun cu asta, cu alte bazaconii. MApN a cumpărat de la firma care i-a dat aceste produse o serie de 4-5 produse. E firma băiatului meu, a lui Alexandru Piţurcă. El a investit banii mei, dar nu ştiu ce produse au luat".

Ce spune Victor Piţurcă despre dosarul DNA: Un abuz. Supoziţii care nu au legătură cu realitatea. Nu am comis nicio ilegalitate

"Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După câteva săptămâni, am vrut şi eu să cunosc nişte oameni care i-au propus lui această afacere. Asta a fost. De asemenea, cel la care m-am dus lucra cu o firmă de armament. Eu am cumpărat fosta fabrică de armament de la Filiaşi şi credeam că pot face o afacere în acest sens. Eu de fapt voiam să vând fabrica, el mi-a propus altă... Era vorba de altceva, fabricare de pistoale, etc.

Eu nu am nimic în comun cu treaba asta, cu măştile, am văzut şi eu la televizor. L-am văzut pe omul ăsta, Gabriel Ţuţu, o singură dată, am mai vorbit două lucruri pe whatsapp şi gata. Restul sunt supoziţii care nu au legătură cu realitatea", a mai declarat Victor Piţurcă.

"Singura probă pe care o au procurorii este că am fost în birou la acest domn, o jumătate de oră. Nu ştiu cum au aflat, au mijloacele lor. Poate că acel domn era... nu? Fiind la o instituţie de stat, probabil el avea alte probleme. Nu mă interesează", a mai arătat acesta.

Întrebat despre afacerile făcute de firma fiului său cu MApN, Piţurcă a spus că "ce MApN? Nu am vorbit cu niciun om din MApN, cu absolut nimeni. Încă o dată vă explic cu ce sunt eu implicat în acaestă afacere. Am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse. Produsele care au fost vândute MApN-ului. Au fost mai multe, nu ştiu. Vreau să vă spun că nu am dat nicio declaraţie, nu am semnat nimic din ceea ce mi-a prezentat procurorul, pentru că sunt complet nevinovat, şi consider că este un mare abuz. Este afacerea fiului meu, dar nu e nimic care să îl facă să fie în ilegalitate. Firma cu care s-a asociat fiul meu s-a ocupat de aducerea acestor produse din China. Altfel, cum ar fi făcut afacerea? Firma aceea a luat 40% din profit. De vânzarea produselor s-a ocupat o firmă care ştia să facă această afacere, nu firma noastră. Noi nu am avut nimic de-a face cu aceste produse, ce s-a vehiculat prin presă. Nu există! Iar eu chiar nu am avut nimic în comun cu această afacere, am explicat foarte clar. Fiul meu nu a intermediat nimic. Rolul firmei sale a fost de a investi bani. Eu am trimis banii mei în firma lui Alex, Alex a plătit în China, direct în bancă, banii pentru produsele respective. Eu nu ştiu cum se numeşte cealaltă firmă".

"Eu am băgat bani în firma lui Alex, el s-a ocupat şi eu am trăit cu sufletul la gură până mi-au venit banii înapoi. Nu am comis nicio ilegalitate. Şi el e supărat, nu a semnat nici el nimic. Dar nu a comis nici el vreo ilegalitate", a mai declarat fostul antrenor.

"A apărut o chestie că eu aş fi dat în gât pe cineva. Niciodată Victor Piţurcă nu va face asta"

"A mai apărut o chestie nașpa, că eu aș fi, pe românește, dat în gât pe cineva. Domnilor, stați liniștiți, Victor Pițurcă nu va face niciodată acest lucru, niciodată. Dacă ar fi cineva care să fi comis ceva și eu să fi știut, și era, eu spun adevărul. Și eu dacă aș fi comis ceva v-aș fi spus, dar să mi se reproșeze că am fost la un om în birou să-l cunosc și că am cumpărat, asta mi se pare inadmisibil", a concluzionat acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News