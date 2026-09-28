Va trece noul Guvern? Încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan / live text

Foto: Gov.ro

Luni, 28 septembrie, încep audierile în comisiile de specialitate pentru miniștrii propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Update:

Într-o postare pe pagina de Facebook, Siegfried Mureșan a anunțat că, la solicitarea sa, fiecare audiere va dura 60 de minute, pentru ca miniștrii să își prezinte obiectivele, iar parlamentarii să poată adresa întrebări.



"Astăzi încep audierile miniștrilor desemnați în Parlamentul României. La solicitarea mea, fiecare audiere va dura 60 de minute, nu 30 de minute, ca în trecut. Astfel, fiecare ministru va avea suficient timp de a-și expune obiectivele, iar parlamentarii să adreseze întrebări.

Mai jos, calendarul complet al audierilor:

Astăzi, 28 septembrie 2026

14:00–15:00 — Sebastian Burduja — Energie

15:00–16:00 — Tánczos Barna — Agricultură și Dezvoltare Rurală

16:00–17:00 — Radu Miruță — Apărare Națională

17:00–18:00 — Cătălin Drulă — Transporturi și Infrastructură

18:00–19:00 — Alexandru Nazare — Finanțe

19:00–20:00 — Irineu Darău — Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism

Marți, 29 septembrie 2026

10:00–11:00 — Mircea Abrudean — Afaceri Interne

11:00–12:00 — Dragoș Pîslaru — Investiții și Proiecte Europene

12:00–13:00 — Raluca Turcan — Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială

13:00–14:00 — Oana Gheorghiu — Sănătate

14:00–15:00 — Oana Țoiu — Afaceri Externe

15:00–16:00 — Andrea Chiș — Justiție

16:00–17:00 — Bulcsú Koppány Ötvös — Cultură

17:00–18:00 — Mihai Dimian — Educație și Cercetare

18:00–19:00 — Cseke Attila — Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație

19:00–20:00 — Diana Buzoianu — Mediu, Ape și Păduri", a scris Siegfried Mureșan pe pagina de Facebook.

Știre inițială:

Audierile vor continua și marți, iar miercuri este programat votul de învestire, în cadrul ședinței plenului Parlamentului.

Conducerile PNL, USR şi UDMR au aprobat programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi pentru Guvernul Mureşan. Prim-ministrul desemnat a depus documentele la Parlament sâmbătă, iar duminică le-a transmis miniștrilor propuși câte o scrisoare. PSD, în schimb, a criticat programul de guvernare depus sâmbătă în Parlament.

"Priorităţile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să ştie exact ce va face acest Guvern şi care sunt priorităţile fiecărui ministru", a declarat Siegfried Mureşan.

Scrisorile trimise miniștrilor includ un mesaj comun privind principiile mandatului, dar și mesaje personalizate pentru fiecare ministru. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au reușit să formeze un Guvern care să obțină votul Parlamentului.

"Am propus pentru fiecare minister oameni competenţi, serioşi şi pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Avem în faţă multă muncă. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare şi ştie ce are de făcut pentru a le obţine", a spus Siegfried Mureşan.

Siegfried Mureşan a propus un Guvern format din 16 ministere și trei vicepremieri cu portofolii, câte unul din partea fiecărui partid din coaliție. Cabinetul include și 10 miniștri care au făcut parte din Guvernul Bolojan.

Echipa propusă de Siegfried Mureşan:

* Mircea Abrudean (PNL) - ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

* Radu Miruţă (USR) - ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

* Tánczos Barna (UDMR) - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

* Andrea Chiş (independentă) - ministru al Justiţiei

* Alexandru Nazare (PNL) - ministru al Finanţelor

* Oana Ţoiu (USR) - ministru al Afacerilor Externe

* Oana Gheorghiu (PNL) - ministru al Sănătăţii

* Cătălin Drulă (USR) - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

* Cseke Attila (UDMR) - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Raluca Turcan (PNL) - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Dragoş Pîslaru (PNL) - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Irineu Darău (USR) - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

* Diana Buzoianu (USR) - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

* Sebastian Burduja (PNL) - ministru al Energiei

* Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) - ministru al Culturii

* Mihai Dimian (PNL) - ministru al Educaţiei şi Cercetării

Dan Reşitnec (USR) este propus secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.