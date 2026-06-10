UDMR nu susține Guvernul Tomac „în formatul actual”. Tanczos Barna: Acestea sunt liniile roșii

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna (UDMR). Sursa foto: Agerpres

UDMR nu poate susține Guvernul Tomac în formatul actual, a declarat, miercuri, Tanczos Barna, viceprim-ministru şi ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

UDMR nu va putea susţine în formatul actual şi în situaţia în care se află România în prezent un Guvern din care nu face parte, a afirmat, miercuri, viceprim-ministrul şi ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

Declarațiile vin în aceeași zi în care președintele Nicușor Dan le-a reproșat partidelor politice, la Palatul Cotroceni, că sunt preocupate doar de alegerile electorale viitoare, nu și de interesul național.

Tanczos Barna: „Mai mult ca sigur nu vom putea susţine un Guvern din care nu facem parte”

„În formatul actual şi în situaţia în care ne aflăm astăzi, miercuri, 10 iunie, mai mult ca sigur nu vom putea susţine un Guvern din care nu facem parte. Aşteptăm să se finalizeze negocierile, să vedem care este varianta finală de program de guvernare, varianta finală de miniştri”, a spus Tanczos Barna, întrebat dacă UDMR susţine Guvernul Tomac.

Guvernul Tomac, soluție „de compromis”

Tanczos a subliniat că este de dorit ca Executivul să fie numit politic, întrucât cel tehnocrat este „o soluţie de compromis”.

„Guvernul politic este de dorit. Guvernul tehnocrat este tot timpul o soluţie de compromis, pe perioadă relativ scurtă, de obicei. Să vedem în ce măsură marile partide de fapt reuşesc să se înţeleagă.

Dacă nu avem sprijinul din partea marilor partide politice din Parlament, lucrurile cu siguranţă nu se vor duce către un număr suficient de mare de voturi ca să şi treacă. În cazul în care partide extremiste sau antieuropene susţin Guvernul, noi nu-l susţinem. Acestea sunt liniile roşii din punctul nostru de vedere”, a transmis Tanczos Barna.

Viceprim-ministrul şi ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a susţinut miercuri o conferinţă de presă la ministerul de resort, potrivit Agerpres.

Afirmațiile acestuia reiterează poziția UDMR, transmisă prin vocea președintelui Kelemen Hunor, care a declarat, marți, că nu poate promite încă susținerea viitorului Guvern.

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