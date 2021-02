Simona Halep, primele declaraţii după înfrângerea cu Serena Williams. De ce a pierdut

"A fost un meci greu, a jucat foarte bine, a meritat victoria. Serviciul nu m-a ajutat. Sentimentul meu este că nu am fost atât de departe, dar ea a fost mai puternică în momentele cheie. Am avut 3-1 în setul doi, dar serviciul nu m-a ajutat și ea a returnat foarte puternic.

Am făcut un joc bun, nu pot spune că sunt dezamăgită de mine. Poate că sunt dezamăgită de atitudinea pe care am avut-o pe tot parcursul turneului, dar voi lucra la asta și voi reveni mai puternică.

Accept că m-a bătut. Dacă aș fi putut fi mai bună la serviciu, aș fi avut șanse mult mai multe. Am avut un joc bun la retur, dar nici ea nu a servit atât de puternic, a schimbat modul în care a servit. Problema mea a fost serviciul, a fost cheia, și asta nu mi-a ieșit.

Ea s-a mișcat bine în teren, e în formă bună. A jucat foarte bine, ca de fiecare dată, de altfel. A alergat mai mult spre minge astăzi. Loviturile ei sunt puternice, iar faptul că se mișcă și mai bine, e un mare avantaj pentru ea”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă.

"Am fost prea negativă"

”Sunt puțin frustrată, m-am plâns prea mult, am fost prea negativă pe teren. Dar, din punct de vedere al jocului, simt că am făcut o treabă bună. Am încredere, dar trebuie să lucrez pentru a reveni la o formă bună din punct de vedere psihologic.

Am simțit presiunea aici, după atâtea luni fără meci oficial. Nu știam la ce să mă aștept, a fost tensiune și probabil că n-am știut cum s-o gestionez”, a mai spus Simona Halep, conform Digisport.ro.

