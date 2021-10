Românii, în top zece turişti străini care au ajuns în Turcia în 2021

Românii se află în top zece turişti străini care au ajuns în Turcia în 2021. În primele şapte luni din 2021, peste 238.000 de români şi-au făcut vacanţele în Turcia, relatează Mediafax.

În primele şapte luni ale acestui an, peste 238.000 de români şi-au făcut vacanţele în Turcia, astfel că românii se află pe locul zece în topul turiştilor străini care şi-au făcut vacanţele pe teritoriul statului turc, conform informaţiilor TURSAB - Agenţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Turcia, scrie ZF.

Cei mai mulți turiști din Turcia au sosit din Rusia

Cei mai mulţi turişti străini ajunşi în Turcia anul acesta au sosit din Rusia, mai exact, 1,5 milioane de ruşi şi-au făcut vacanţele în primele şapte luni ale acestui ani, urmaţi de germani, cu 1,2 milioane de persoane, şi ucrainieni, 1,1 milioane.

Numărul turiştilor români ajunşi anul acesta în Turcia a fost considerabil mai mare faţă de nivelul înregistrat anul trecut, când şi-au făcut vacanţele doar 87.400 de români, având în vedere că Turcia a acceptat turiştii români doar începând cu luna august din 2020. În 2019, ultimul an fără eve­nimente speciale pe piaţa de turism, au ajuns circa 421.000 de români în Turcia în perioada ianuarie – iulie.

Turcia a intrat în această vară pe lista roşie a ţărilor cu risc epide­mio­logic, astfel că, persoanele nevaccinate care se întorceau din această ţară erau obligate să stea în carantină. Schimbarea condiţiilor de călătorie a însemnat o cerere în scădere, însă, românii nu au renunţat de tot să plece în vacanţă, aşa că s-au reorientat către destinaţii precum litoralul românesc sau cel bulgăresc.

Istanbulul, în topul preferinţelor

Agenţiile de turism şi companiile aeriene au încurajat turiştii români să meargă în statul turc prin introducerea zborurilor charter din aproape fiecare aeroport din ţară către Antalya, una dintre cele mai cunoscute destinaţii din Turcia. Însă, în sezonul de vară din 2021, Turcia a fost aleasă şi pentru vacanţele de tip city-break, Istanbulul fiind în topul preferinţelor, pentru sejururile de cel puţin şapte zile în resorturile de lux de pe litoralul turcesc, cunoscute pentru serviciile de tip all-inclusive. De asemenea, agenţiile de turism au mizat şi pe circuite prin Cappadocia sau Pamukkale.

Turismul este a treia cea mai importantă industrie în economia Turciei, astfel că statul a sprijinit anul trecut, cel mai dificil an, acest sector economic. Intrarea Turciei şi a Greciei pe lista roşie a ţărilor cu risc epidemiologic, destinaţiile de vară preferate de turiştii români, oamenii s-au reorientat către litoralul românesc. Vara acestui an a fost cea mai bună pentru hotelierii de pe litoralul românesc, astfel că numărul turiştilor şi nivelul încasărilor au fost mai mari decât cele înregistrate în 2019, anul cu cele mai bune rezultate ale companiilor care administrează hoteluri pe litoral.

Aproape 500.000 de români au mers în Bulgaria vara trecută. De trei ori mai mulţi decât în 2020

Și turismul bulgăresc a avut enorm de mult de câştigat datorită turiştilor români. În vara anului 2021, în Bulgaria au mers aproape jumătate de milion de cetăţeni români în vacanţă. Conform unui studiu efectuat de Travel Planner pe baza datelor obţinute de la institutul de statistică din Bulgaria, dacă în perioada mai - august 2020 ţara vecină a fost vizitată, pentru odihnă şi excursii, de 177.757 de români, în acest an cifra a ajuns la 461.343, cu 259,54% mai mult, o creştere de aproape trei ori.



"Mai surprinzător este că şi faţă de sezonul estival 2019, ultimul an normal, 2021 a înregistrat o creştere de 52,7% a turiştilor români. În 2019, Bulgaria a fost vizitată, în perioada mai - august, pentru odihnă şi excursii, de 302.131 de români. Românii au fost, şi în acest an, principalii turişti pe litoralul bulgăresc, alături de cei bulgari. La distanţă, topul turiştilor străini este urmat de Germania, Ucraina, Polonia, Serbia, Franţa şi Olanda. 30% din totalul turiştilor de pe litoralul bulgăresc au fost, în acest an, români, dintr-un total de 1.532.505 de turişti. Anul trecut, dar în contextul unei cifre mult mai mici, românii au reprezentat aproape 40% din totalul turiştilor, iar în 2019, ultimul an turistic normal, doar 8,37%", precizează sursa citată, conform Agerpres. Vezi mai mult AICI.