Românca Teodora Ana Mihai, premiată la Magritte Awards pentru drama "La Civil"

Românca Teodora Ana Mihai a fost premiată la Magritte Awards, premiile Belgiene de film, pentru drama „La Civil”, care a primit distincția de cea mai bună producție flamandă. Lungmetrajul a debutat, anul trecut, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost recompensat cu „premiul pentru curaj” („Prix de l’Audace”) al secțiunii "Un Certain Regard".

"La civil" a fost filmat iarna trecută în Mexic şi este inspirat din întâmplări reale. Filmul prezintă povestea unei mame a cărei fiică este răpită. Deși aceasta plăteşte recompensa cerută, fata nu se întoarce acasă. Autorităţile refuză să o mai ajute, iar femeia se găseşte în postura de a lupta pentru a-şi găsi copilul, scrie Mediafax.

Drama "Playground", de Laura Wandel, și comedia dramatică "Madly In Life", de Raphaël Balboni și Ann Sirot, au fost la egalitate în topul câștigătorilor premiilor Magritte de sâmbătă, din Belgia. Ambele lungmetraje au fost premiate la șapte categorii ale premiilor dedicate filmelor belgiene de limbă franceză.

"Madly In Life" are ca protagoniști pe Jo Deseure și Jean Le Peltier în rolul unui cuplu care se confruntă cu demența mamei soțului. A câștigat premiul pentru cel mai bun film, scenariu, actriță, actor, actor în rol secundar (pentru Gilles Remiche), scenografie și costume. "Playground" a fost propunerea Belgiei la Oscarul pentru cel mai bun film internațional din acest an, ajungând pe lista de propuneri, dar nu și pe cea finală. Lungmetrajul a câștigat premiul pentru cel mai bun prim film și cel mai bun regizor.

Premiul pentru cea mai bună co-producție internațională a revenit filmului "Titane" al Juliei Ducournau, câștigător al premiului "Palme d’Or", care a primit și premiul pentru cea mai bună imagine pentru Ruben Impens. Ceremonia a avut loc la Bruxelles pentru prima dată în ultimii doi ani, după ce ediția din 2021 a fost anulată din cauza pandemiei Covid-19. Filmele din 2020 și 2021 au fost în cursa pentru premii.

