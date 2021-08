Loteria Română. Report-record de peste 29,6 milioane lei la Joker

La categoria I de la Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 1,52 milioane lei (peste 308.600 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,27 milioane lei (aproximativ 461.000 de euro). Totodată, la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report peste 505.000 de lei (peste 102.300 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 126.400 de lei (peste 25.600 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 63.200 de lei (peste 12.800 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 186.700 de lei (peste 37.800 de euro).

Joi, 26 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 august, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câştiguri în valoare totală de peste 1,62 milioane de lei, informează un comunicat al Loteriei Române.

Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 22 august 2021

Numerele extrase, duminică, 22 august, 2021:

Loto 6/49

34 48 4 46 7 24

Loto 5/40

28 29 37 33 27 30

Joker

28 31 32 9 27 + 19

Noroc

2 3 5 2 9 3 1

Super noroc

9 9 7 6 5 0

Noroc plus

7 7 0 2 9 0