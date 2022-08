Regizorul Wolfgang Petersen a murit la 81 de ani. A regizat ”Troy” și ”The NeverEnding Story”

Regizorul german Wolfgang Petersen, cunoscut mai ales pentru filmele "Troy" şi "The NeverEnding Story", dar şi pentru că în peliculele sale au jucat vedete internaţionale precum Clint Eastwood, George Clooney, Harrison Ford şi Brad Pitt, a murit de cancer pancreatic la vârsta de 81 de ani, informează AFP și Agerpres.



Regizorul, care a cunoscut succesul în 1983 cu două nominalizări la premiile Oscar pentru "Das Boot", un thriller plasat pe un submarin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a decedat la locuinţa sa din Los Angeles, în braţele soţiei sale, a declarat un purtător de cuvânt.



În anul următor a fost lansat primul său film în limba engleză, "The Neverending Story", o adaptare a unui best-seller pentru copii despre un băieţel care fură un roman dintr-o librărie şi este propulsat în istoria cărţii.

Clint Eastwood, Glenn Close sau Harrison Ford, doar câteva nume celebre care au jucat în filmele lui Petersen

A realizat apoi filme de acţiune şi cu dezastre, printre care "In the Line of Fire", cu Clint Eastwood şi John Malkovich, şi "Outbreak", o peliculă despre lupta autorităţilor americane împotriva unui virus extrem de virulent, avându-l în distribuţie pe Dustin Hoffman.

Actriţa Glenn Close, care a jucat alături de Harrison Ford în "Air Force One", a declarat într-un comunicat pentru AFP că faptul de a-l fi avut ca regizor pe Wolfgang Petersen "rămâne o amintire specială".



"Chiar dacă scenariul a fost palpitant şi incredibil de intens, îmi amintesc că am râs mult, mai ales în timpul scenelor din jurul mesei uriaşe din 'War Room'", a povestit ea.



"Îmi amintesc de un om plin de 'joie de vivre' care făcea ceea ce-i plăcea cel mai mult", a adăugat cunoscuta actriţă.

A murit James Caan, actorul cunoscut din filmul "Naşul"

Actorul James Caan, care a interpretat rolul gangsterului Sonny Corleone în filmul „Nașul”, a murit la vârsta de 82 de ani, informează Daily Mail. În declarația postată pe contul oficial de Twitter al lui Caan, se precizează că actorul a murit miercuri seara. Nu a fost precizată cauza morții și nici locația. „Familia apreciază revărsarea de dragoste și condoleanțe sincere și vă cere să continuați să le respectați intimitatea în această perioadă dificilă", se arată în declarație.

Al Pacino, care a jucat rolul fratelui lui Sonny Corleone, Michael, în "The Godfather", l-a lăudat pe Caan ca "un mare actor, un regizor strălucit şi prietenul meu drag".

"E greu să cred că el nu mai e pe lume pentru că era atât de plin de viaţă şi îndrăzneţ", a spus Pacino, într-o declaraţie. Francis Ford Coppola, care a regizat "The Godfather" şi filmul "The Rain People" din 1969, a afirmat că filmele lui Caan "şi multele roluri mari pe care le-a jucat nu vor fi uitate niciodată", potrivit Vulture. Şi pagina oficială de Facebook The Godfather a postat o fotografie cu actorul în anii tinereţii, în memoria celui care a fost James Caan.

Actori din toată lumea îl plâng. Adam Sandler a spus că-i va simţi lipsa. Şi în România este regretat. Actriţa Nuami Dinescu a postat pe pagina ei de Facebook următorul comentariu: "S-a dus şi Caan. L-am iubit. Era un răzvrătit." Citește mai multe AICI

