Rafael Nadal, jignit de o spectatoare la Australian Open. I-a arătat degetul mijlociu

Femeia, care părea că se află în stare de ebrietate, a strigat către Nadal "grăbeşte-te, fixistul naibii", în timp ce acesta se pregătea să servească. Apoi i-a arătat degetul mijlociu, în timp ce era escortată în afara arenei Rod Laver.

Rafael Nadal a râs de moment şi a servit un as.

This was... Something.



A (drunk?) woman screamed "Hurry up, you OCD fuck"* while Nadal was getting ready to serve, then gave him the finger before being escorted out... His reaction? A laugh — followed by an ace.pic.twitter.com/7sLpauR2SL