Producția ”Stăpânul Inelelor” nu se va mai filma în Noua Zeelandă

Tărâmul de Mijloc se mută din Noua Zeelandă în Marea Britanie. Studiourile Amazon au mutat platoul de filmare al „Stăpânului Inelelor” în partea opusă a lumii, anunță un comunicat joi, 12 august. Mult așteptatul serial, care poate deveni unul dintre cele mai scumpe din lume, va avea cel de-al doilea sezon filmat în Marea Britanie, scrie CNN.

„Mutarea din Noua Zeelandă în Marea Britanie se aliniază cu strategia de expansiune a studioului și de investiții în Marea Britanie, multe dintre producțiile de top ale Amazon Studios fiind deja filmate pe tărâm britanic”, se transmite în comunicat.

Primul sezon al serialului a fost produs în Noua Zeelandă și va debuta pe 2 septembrie 2022, pe platforma de streaming Prime Video. Serialul va fi disponibil în 240 de state, iar episoadele noi vor apărea în fiecare săptămână.

Evenimentele din serial vor avea loc „cu mii de ani înainte de cărțile lui Tolkien despre Stăpânul Inelelor și Hobbit” și vor urmări evoluția unei distribuții diverse. Unele personaje vor face parte din vechea cohortă, pe când altele vor fi o noutate.

Stăpânul Inelelor în variantă sovietică

Trilogia „Stăpânul inelelor” are și o variantă sovietică. Khraniteli, un film din 1991 bazat pe scrierile lui Tolkien, Stăpânul Inelelor: Frăția Inelului, este singura adaptare a trilogiei Lord of the Rings despre care se crede că a fost făcută în Uniunea Sovietică.

Difuzat cu 10 ani înainte de lansarea primei părți a trilogiei filmului lui Peter Jackson, varianta sovietică pare ruptă din altă epocă: costumele și decorurile sunt rudimentare, efectele ecranului verde sunt ridicole, iar multe dintre scene arată mai mult ca o producție de teatru decât un lung metraj. Puțini știau despre existența filmului până când canalul 5TV, a postat filmul pe YouTube săptămâna trecută, iar acesta a strâns aproape 400.000 de vizionări în câteva zile.

