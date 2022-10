Peisaj „surprinzător” pe Vârful Omu. Un bărbat complet dezbrăcat s-a plimbat pe crestele Bucegilor / foto

Muntele poate fi oricând surprinzător, spun salvamontiștii, care au reușit să imortalizeze un „peisaj” de-a dreptul uimitor. Profitând de vremea frumoasă, un bărbat s-a gândit să ia la pas cărările munților și a ajuns până la Vârful Omu. Nu oricum, ci îmbrăcat doar în „costumul lui Adam”.

Probabil, omul s-a gândit că merită să se și bronzeze un pic dacă razele soarelui sunt încă atât de blânde numai că a omis, totuși, că în vârf de munte nu este chiar singur și încă nu s-au amenajat nici „plaje” pentru nudiști., conform BzBrașov.

Salvamontiştii, despre cei care merg în papuci pe munte: Noi intervenim cu aceleaşi resurse şi la glezne scrântite, şi la coloană fracturată. Omul nu înţelege, cazuri care nu ar trebui să fie

Salvamontiştii îi avertizează pe turişti să evite traseele montane pe vreme ploioasă, dar vin şi cu sfaturi pentru cei care ţin musai să se aventureze pe munte. În plus, aceştia trag un semnal de alarmă cu privire la intervenţiile de pe munte.

"Turistul trebuie să fie foarte atent la starea vremii. Dacă observă că se anunţă ploi în zona montană în care vrea să meargă, dar nu poate sau nu vrea să îşi amâne excursia, atunci trebuie să îşi ia măsuri mai speciale.

În primul rând, trebuie să evite zonele înguste de văi, pentru că acolo s-ar putea acumula cantităţi mari de apă scurse de pe versanţi şi să îi prindă torenţii în acest zone. În al doilea rând, cortul trebuie montat la o oarecare înălţime faţă de cursul apei, pentru că apa poate să crească şi cu 1-2 metri în cursul nopţii.

Dacă ploile sunt puternice şi cu descărcări electrice, turiştii trebuie să evite zonele înalte de creastă, pentru că acolo sunt şanse mai mari să fie loviţi de fulgere.

În rest, trebuie să aibă echipament adecvat, încălţăminte antiderapantă în condiţii de umiditate, îmbrăcăminte care să asigure impermeabilitate. Dar sfatul nostru este să renunţe la astfel de excursii, pentru că ploile la munte se manifestă violent, cu căderi mari de apă, descărcări electrice, şi nu e indicat să stea în astfel de zone în astfel de condiţii", a declarat Sabin Cornoiu, preşedintele Salvamont România, pentru DC NEWS.

"Noi intervenim cu aceleaşi resurse şi pentru o gleznă scrântită şi pentru o coloană fracturată"

"Sesizările sunt din ce în ce mai puţine, pentru că începe şcoala, dar avem între 10 şi 15 cazuri pe zi, la nivel naţional. De vreo 7-8 ani avem între 200 şi 500 de cazuri pe an. În august am avut o campanie pentru reducerea numărului de accidente. Ne-am dorit să reducem cu o singură unitate numărul de oameni morţi, numărul de oameni daţi la ambulanţă, dar nu am reuşit nici măcar atât (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News