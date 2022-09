Parcurile din Disney World, mai profitabile ca niciodată. "Contează câţi bani cheltui acolo, nu cât timp stai"

În ultimii doi ani, pe măsură ce stațiunea Walt Disney World din Florida și stațiunea Disneyland din California de Sud au ieșit din umbra pandemiei de coronavirus, compania a făcut o serie de schimbări care au crescut spectaculos preţul unui bilet per vizită. Lucru care nu poate fi decât profitabil pentru Disney. Cu toate că se limitează numărul de vizitatori iar participarea la parcurile tematice din SUA se menţine sub nivelurile prepandemice, acestea generează, spre surprinderea tuturor, vânzări record., scrie Wall Street Journal.

⁠

Rezultatele reflectă o schimbare strategică majoră din partea Disney, în care compania se concentrează mai puțin pe maximizarea cantității de vizitatori și mai mult pe câți bani cheltuiește fiecare vizitator, o abordare inteligentă - ar spune orice analist de piaţă. Îmbunătățirea experienței îi va determina pe vizitatori să petreacă mai multe ore – și, prin urmare, să cheltuie mai mulți bani în parcurile de distracţie.

⁠

Schimbările care au determinat creșterea veniturilor și profitului au stârnit furia a ceea ce Disney numește „fani moșteniți” sau fideli de multă vreme a parcurilor, inclusiv deținătorii de permise anuale care simt că sunt împinși în favoarea familiilor cu cheltuieli mari care iau o singură dată vacanțe anuale sau vin aici chiar şi o singură dată în viaţă. "Prețurile pentru parcurile tematice Disney sunt determinate de cerere şi ofertă", a spus purtătoarea de cuvânt a companiei Disney. „Nu este diferit de avioane, hoteluri sau nave de croazieră.”⁠

Disneyland este primul parc de distracții Disney aflat in Anaheim, California, deținut și operat de Walt Disney Parks and Resorts , divizie a The Walt Disney Company. Inițial, și încă de multe ori cotidian, Disneyland a fost dedicat cu un preview de presă televizată la 17.07.1955, și a deschis pentru publicul larg, pe 18.07.1955. Disneyland deține distincția de a fi singurul parc cu tematică care a fost proiectat și construit sub supravegherea directă a lui Walt Disney. În 1998, parcul tematic a fost redenumit Disneyland Park pentru a se distinge de cel mai mare complex , Disneyland Resort.

Cât priveşte Disneyland Paris, acesta se află la 32 km de Paris şi este cel mai vizitat parc tematic din Europa, măsurând 2,230 de hectare (22.300 mp). Din 1992 până în prezent, parcul de divertisment a atras peste 320 de milioane de vizitatori, şi reprezintă 6,2% din veniturile din turism ale Franţei, constituind un avantaj pentru ocuparea forţei de muncă la nivel local, cu peste 16.000 de angajaţi. În ciuda succesului pe care îl are în Europa, parcul tematic a trecut în ultima perioadă prin probleme financiare majore, pe care Disney speră să le înlăture odată cu remodernizarea. Disneyland Paris cuprinde două parcuri de divertisment cu tematică diferită, Parcul Disneyland cu tematică de basm şi parcul cu studiouri Walt Disney Studios. În plus, în interiorul parcului se află şapte hoteluri care au împreună 5.800 de dormitoare, două centre de convenţii şi un teren de golf.

