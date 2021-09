BPN al PNL, convocat fără acordul lui Orban. "Nu pot să ştiu dacă este statutar sau nu"

"Astăzi, fără să fiu informat, colegi de-ai mei au convocat Biroul Politic Național (BPN). A doua oară... ignorând președintele partidului și refuzând un dialog cu președintele partidului!

Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garantul respectării statutului și atâta timp cât eu nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al Partidului Național Liberal, nu pot să știu dacă el este statutar sau nu.

Doresc să convoc Biroul Politic Național al partidului, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din BPN și mai ales, doresc ca până la convocarea BPN, să am o discuție cu premierul Cîțu și cu toți actorii implicați în această criză politică, astfel încât să degajăm o soluție care să ne permită o guvernare serioasă, responsabilă și performantă în continuare în această structură a Coaliției, care din punctul meu de vedere este singura Coaliție posibilă care poate să guverneze în interesul României (...)

V-am explicat că nu particip la această reuniune a BPN din mai multe motive. Pentru că este o reuniune care a fost făcută în această dimineață, pentru ora 11 și ultima reuniune convocată de susținătorii domnului Cîțu a fost una pe la ora 18, pentru a doua zi la ora 10:30 și nu a permis participarea multora din BPN.

Dorința asta de a forța convocări, mai ales într-o criză politică, când cetățenii privesc cu îngrijorare ce se întâmplă, nu face bine. Deciziile nu se iau la cald doar de o parte din membri.

Nu cred că premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele PNL și mai ales decizii care să pună în pericol Coaliția", a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă.

Orban, intervenţie în scandalul din Guvern: Nu putem guverna fără ca fiecare partid să susţină programul de guvernare

Ludovic Orban a intervenit în scandalul iscat în Guvern, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să pună pe ordinea de zi, ieri, proiectul "Anghel Saligny", lucru pe care USR PLUS l-a refuzat. Tot ieri, premierul l-a demis pe Stelian Ion, ministrul Justiției.

"După alegeri, în urma unor negocieri complicate, am reuşit formarea unei coaliţii care să scape România din ghearele PSD, o coaliție formată din PNL, USR PLUS şi UDMR, cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale. Ne-am angajat la patru ani de pace politică, de muncă în folosul oamenilor, ne-am angajat la o guvernare competentă, performanta care să ducă la creşterea calităţii vieţii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romanilor. Suntem, astăzi, într-o situaţie politică din care nu are nimeni de câştigat, nici premierul Citu, nici USR PLUS şi nicio altă formaţiune politică din coaliţia de guvernare", a spus Ludovic Orban.