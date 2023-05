Novak Djokovic va putea juca la US Open 2023, după anularea cerinţei de vaccinare anti-Covid în SUA începând cu 11 mai

Djokovic, reacție la un an după expulzarea din Australia: A fost 'dificil de digerat' / Sursă foto: Facebook (Novak Djokovic)

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, va putea participa la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, după ce guvernul Statelor Unite a anunţat luni că renunţa începând din 11 mai la cerinţa de vaccinare împotriva Covid-19 impusă călătorilor internaţionali, transmite Reuters.

Novak Djokovic, unul dintre sportivii de top care au refuzat să se vaccineze împotriva coronavirusului, a ratat US Open în 2022 din acest motiv.

Jucătorul sârb nu a putut intra anul acesta în Statele Unite, după ce a solicitat fără succes o autorizaţie specială din partea autorităţilor americane pentru a putea juca în luna martie la turneele ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California) şi Miami (Florida). Djokovic a ratat anul trecut şi Openul Australiei, după ce a fost deportat din această ţară ca urmare a statutului său legat de vaccinare, sârbul declarând că preferă să rateze turnee de Mare Şlem decât să se vaccineze anti-Covid.

În vârstă de 35 de ani, Novak Djokovic a câştigat trei dintre cele 22 de titluri de Grand Slam din palmaresul său în Statele Unite. Ediţia din acest an a US Open va avea loc anul acesta în perioada 28 august - 10 septembrie, la New York.

Sfârşitul vaccinării obligatorii pentru a intra în Statele Unite după 11 mai

Statele Unite vor ridica pe 11 mai obligativitatea de vaccinare împotriva COVID-19 care îi vizează pe funcţionarii federali şi pe călătorii internaţionali care sosesc în ţară pe calea aerului, a anunţat luni biroul de presă de la Casa Albă, transmite AFP.

Această ridicare a obligativităţii de vaccinare corespunde cu încheierea stării de urgenţă sanitară decretată de Washington în ianuarie 2020. Statele Unite sunt, în mod oficial, ţara care a plătit cel mai greu tribut în faţa pandemiei de coronavirus, cu peste 1 milion de decese asociate COVID-19.

Din ianuarie 2021, 'numărul deceselor provocate de COVID-19 a scăzut cu 95% şi cel al spitalizărilor cu aproape 91%', a explicat executivul american într-un comunicat. Comunicatul adăugă că, în condiţiile în care 270 de milioane de americani au primit cel puţin o doză a unui vaccin anti-COVID-19, 'nu ne mai aflăm în aceeaşi fază a reacţiei la pandemie ca în momentul în care aceste obligativităţi au fost implementate'.

Măsurile adoptate pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID-19 şi, în special, cele care vizau obligativitatea de vaccinare au generat dezbateri politice acerbe în Statele Unite.

