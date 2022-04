LOTO 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 28 aprilie, 2022

LOTO. La Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti de sambata, 23 aprilie, Loteria Romana a acordat 48.499 de castiguri in valoare totala de peste 6,32 milioane lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4 milioane lei (peste 812.300 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,1 milioane lei (peste 839.400 de euro).



SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA JOKER

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea suplimentara Joker de sambata, 23 aprilie, pentru tragerea Joker din data de 28 aprilie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

LOTO. La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de aproximativ 51.000 de lei (peste 10.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, a ramas in joc de la tragerea suplimentara un report in valoare de peste 110.800 de lei (peste 22.400 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 30.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 64.000 de lei (peste 12.900 de euro).

LOTO. Reamintim faptul ca la tragerea suplimentara Joker de sambata, 23 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 3.232.736 lei (peste 653.800 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 24-019 din Sighetu Marmatiei, jud. Maramures si a fost completat cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 10,50 lei.

LOTO. De asemenea, la tragerea principala Loto 5/40 de sambata, 23 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 494.664,60 lei (peste 100.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-007 din Constanta si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40, pretul acestuia fiind de 6,50 lei.

LOTO. La tragerea principala Joker de sambata, 23 aprilie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 133.541,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ploiesti.

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 6/49 de sambata, 23 aprilie, la categoria a II-a, s-au inregistrat patru castiguri a cate 52.181,90 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Onesti, jud. Bacau, Cluj-Napoca, Craiova si Roman, jud. Neamt.

