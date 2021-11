Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de  joi, 18 noiembrie, 2021. La Joker, report de peste 6,24 milioane de euro

LOTO. La tragerile de duminică, 14 noiembrie, Loteria Romana a acordat 30.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane de lei (aproximativ 509.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,65 milioane lei (peste 537.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,88 milioane lei (peste 6,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 183.200 de lei (peste 37.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 505.800 de lei (peste 102.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 41.000 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO. La tragerea Noroc Plus de duminica, 14 noiembrie, la categoria I, s-a castigat premiul in valoare de 232.444,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Botosani.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 14 noiembrie, la categoria a II-a, s-a castigat un premiu in valoare de 161.683,02 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Cluj Napoca.

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 14 noiembrie, la categoria a III-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 56.453,29 lei. Cele trei bilete norocoase au fost jucate la agentii din Iasi, Pitesti si Anina-judetul Caras Severin.

Numerele extrase, joi, 18 noiembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus