Dragnea, două întrebări pentru revenirea în politică. Ștefănescu i-a răspuns: ”Ai pentru cine!”. Semnificația ACUM de pe pancartele de susținere

Codrin Ștefănescu a fost întrebat în cadrul emisiunii "100" de la Realitatea Plus ce reprezintă cuvântul "ACUM", observat pe pancartele mai multor susținători ai lui Liviu Dragnea, veniți astăzi în fața penitenciarului de unde a fost eliberat acesta. Întrebarea a venit după ce s-a vehiculat că Liviu Dragnea ar dori să-și înființeze un nou partid pe care să îl numească ACUM.

"Ce e cu pancartele acelea, cu "ACUM"? Oamenii care l-au așteptat pe Liviu Dragnea la penitenciar au avut un laitmotiv pe acele pancarte: ACUM. ACUM este o formațiune politică în Republica Moldova." l-a întrebat Laurențiu Botin, moderatorul emisiunii.

"Da, știu. Am mai fost întrebat. Am spus că habar nu am ce e cu ACUM. Pancartele, am văzut oamenii au venit cu lucruri scrise din suflet. Au spus, au început să vorbească despre legi, despre pensii, despre taxe și impozite, alocații. Lumea chiar știe despre ce este vorba. Erau diverse mesaje.", a răspuns Codrin Ștefănescu evitând totuși să spună dacă este posibil ca Liviu Dragnea să își facă un nou partid care să fie numit așa.

Își face Dragnea partid?

"Aveți de gând să faceți o formațiune politică care să-i coaguleze pe toți cei care îl apreciază pe Liviu Dragnea? Își face Liviu Dragnea partid?", a insistat din nou Laurențiu Botin.

"Haideți că vă răspund. Așteptările sunt foarte mari. Lumea a făcut timp de ani de zile comparații foarte clare între nivelul de trai de acum doi ani și ceva și ce se întâmplă astăzi. Ne-am închipuit noi vreodată că ne vor invada gunoaiele, căpușele și șobolanii în mijlocul Bucureștiului? Sau că vom avea un primar ca Nicușor Dan la Capitală care a făcut praf tot Bucureștiul ăsta în 10 luni de zile? Lumea face comparații și văd omenii că nu mai au vouchere de vacanță, s-au înghețat pensiile... Nu am cum să vă răspund acum. Dragnea poate să facă ceea ce vrea. Trebuie să vadă și ce așteptări sunt. V-a spus-o clar când a ieșit. Se va implica în politică dacă i se va răspunde la două întrebări: Dacă am cu cine și dacă am pentru cine. Eu i-am spus, pentru cine ai pentru că românii chiar au această așteptare. Cu cine, urmează să-și răspundă singur.", a fost răspunsul lui Codrin Ștefănescu care a precizat că în următoarele zile Liviu Dragnea va ieși în public și va vorbi despre mai multe subiecte, răspunzând mai multor întrebări.

