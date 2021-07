Imagini VIDEO din balconul lui Liviu Dragnea. Cum a petrecut fostul lider al PSD eliberarea din închisoare

Liviu Dragnea a ajuns joi la locuința sa din București, după ce a fost eliberat astăzi din penitenciar. El a sărbătorit eliberarea din închisoare alături de iubita sa Irina și de foștii săi colegi din PSD Codrin Ștefănescu și Carmen Dan.

Aceștia au petrecut revederea pe balcon, cu mâncare, băutură și țigări. Imaginile video au fost postate pe Facebook de Codrin Ștefănescu. Cu toții par fericiți că Liviu Dragnea că a ajuns acasă după doi ani și două luni de închisoare.

Precizăm că Liviu Dragnea a ieșit, joi, 15 iulie, din închisoare. Fostul șef al PSD a declarat că a trecut prin doi ani de chin și suferință. El a mai spus că a fost deținut politic.

„A fost o perioadă de doi ani de două luni de chin și suferință. Asta a fost aici, abuzuri și umilință și cea mai mare parte a populației a înțeles azi de ce a trebuit să ajung aici. Când am plecat eu, România era o țară prosperă, cu venituri decente, azi e o dictatură feroce. E afectată libertatea de exprimare. E amanetat viitorul României. Mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut să-mi recunosc vinovăția pentru că se dorea să fie acest dosar politic. Am refuzat. Judecătorii de la Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni”, a mai declarat Liviu Dragnea la ieșirea din penitenciar.

Liviu Dragnea a fost întrebat ce va face în perioada următoare și ce planuri de viitor are după eliberarea din închisoarea. Acesta a precizat că va munci la firma fiului său și că deocamdată nu știe dacă se va reîntoarce în politică.

”În primul rând, vreau să îmi caut de sănătate. A fost profund afectată cât timp am stat aici. Sănătatea mea a fost afectată serios și sper să găsesc soluții pentru a-mi reveni. O să mă duc să lucrez la firma fiului meu. În ceea ce privește reintrarea sau nu în politică- și cu asta închei, o să tot vorbesc de aici înainte, dar asta spun, în politică voi intra dacă voi găsi răspunsul la două întrebări: Dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine.", a spus Liviu Dragnea atunci când a fost eliberat.