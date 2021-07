Liviu Dragnea, eliberat. Ce va face după ieșirea din închisoare și ce planuri de viitor are

Liviu Dragnea a fost întrebat ce va face în perioada următoare și ce planuri de viitor are după eliberarea din închisoarea. Acesta a precizat că va munci la firma fiului său și că deocamdată nu știe dacă se va reîntoarce în politică

."În primul rând vreau să îmi caut de sănătate. A fost profund afectată cât timp am stat aici. Sănătatea mea a fost afectată serios și sper să găsesc soluții pentru a-mi reveni. O să mă duc să lucrez la firma fiului meu. În ceea ce privește reîntrarea sau nu în politică și cu asta închei, o să tot vorbesc de aici înainte, dar asta spun, în politică voi intra dacă voi găsi răspunsul la două întrebări: Dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine.", a spus Liviu Dragnea atunci când a fost eliberat.

Dragnea: Mă consider deținut politic

Fostul șef al PSD a declarat că a trecut prin doi ani de chin și suferință. El a mai spus că a fost deținut politic .

„A fost o perioadă de doi ani de două luni de chin și suferință. Asta a fost aici, abuzuri și umilință și cea mai mare parte a populației a înțeles azi de ce a trebuit să ajung aici. Când am plecat eu, România era o țară prosperă, cu venituri decente, azi e o dictatură feroce. E afectată libertatea de exprimare. E amanetat viitorul României. Mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut să-mi recunosc vinovăția pentru că se dorea să fie acest dosar politic. Am refuzat. Judecătorii de la Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni”, a mai declarat Liviu Dragnea la ieșirea din penitenciar.

Tribunalul Giurgiu a admis cerere de liberare condiționată, iar Liviu Dragnea a ieșit astăzi din penitenciar. Reamintim că în aprilie, Dragnea a solicitat Judecătoriei Sectorului 5 să fie eliberat mai devreme susţinând că a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă, dar solicitarea i-a fost respinsă. Dragnea a făcut contestaţie, respinsă de Tribunalul Bucureşti pe 27 mai. În paralel, avocații fostului lider PSD au solicitat și au obținut strămutarea procesului la Tribunalul Giurgiu. Dosarul a fost repartizat judecătoarei Ana Lazăr, însă aceasta a făcut cerere de abţinere, fiind înlocuită cu un alt magistrat. Liviu Dragnea se afla în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.