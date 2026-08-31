Grindeanu, prima reacție în cazul Pahonțu: Nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a susținut declarații de presă în cadrul cărora a vorbit despre generalul Lucian Pahonțu.

Jurnalist: Săptămâna trecută au apărut mai multe informații în privința domnului Lucian Pahonțu și represiunea la care ar fi participat acesta în Piața Universității, în noaptea de 21 decembrie 1989. Cum ați văzut dumneavoastră și ce ar trebui să se întâmple pe mai departe?

„Să știți că bunicul meu, cel care m-a crescut, a fost închis și a fost torturat în perioada comunistă. A fost deținut politic. Prin urmare, nu veți auzi de la mine niciun fel de cauționare a unui sistem represiv și criminal comunist”, a spus Sorin Grindeanu.

Cred că domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Ceea ce pot eu să vă spun din experiența mea personală este că Serviciul de Protecție și Pază este un serviciu de pază extrem de profesionist și este apreciat inclusiv de către partenerii externi.

Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți, Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar vreo jumătate de an.

Personal, să știți că nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă. După 20 de ani, de când e în funcție, și la 36 de ani de la Revoluție, avem astfel de revelații? Există astfel de descoperiri în România? Dar când am avut un procuror general ca Augustin Lazăr, procuror comunist, s-a sesizat cineva?", a spus Sorin Grindeanu.