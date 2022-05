FOTO - Trupa rock Trooper, acuzată de satanism din cauza unui poster. Coiotu', solistul trupei: Absolut incredibil! Tragem un semnal de alarmă

Trooper, una dintre cele mai vechi trupe de muzică rock din România şi una dintre cele mai iubite, este acuzată de satanism pe o reţea de socializare, din cauza posterului pentru un concert. Alin Dincă, cunoscut drept Coiotu', solistul trupei, a explicat în exclusivitate pentru DC NEWS ce mesaj are acel poster, dar şi cum vede mesajele negative primite.

"Prieteni, am văzut cum niște sectanți au început să lovească în evenimentul nostru. Este incredibil cât de plați sunt unii oameni. Cât de incapabili de a mai înțelege o poveste. Au văzut pe stradă afișul concertelor de lansare din 3 și 4 iunie. Au înțeles că l-am adus pe diavol în București. În bunul spirit al credincioșilor închipuiți, au hotărât să arunce cu "blesteme" și "rugăciuni". Oare după ce au văzut GoT s-au dus să îi vâneze pe actori pentru toate acțiunile luate în serial? :))) Cât de spălat pe creier să ajungi?", a scris Alin Dincă pe Facebook, alături de mai multe capturi ale mesajelor primite.

Alin Dincă, explicaţii ÎN EXCLUSIVITATE pentru DC NEWS. Ce exprimă, de fapt, afişul

"Este foarte simplu. În tot albumul nostru, fiecare piesă vorbește despre o formă de sfârșit. Avem o piesă lansată cu mult înainte să înceapă războiul, de exemplu, o piesă care se numește "Lumea s-a stins", în care vorbim de fapt exact despre un sfârşit prin lupte. Avem o piesă în care vorbim despre un despre sfârșitul unei etape din viața unui om, despre sfârșitul unei relații, despre sfârșitul unei prietenii, despre tot felul de sfârșituri. N-a fost cu intenție.

După ce am avut toate piesele scrise, mi-am dat seama că asta este tema comună a pieselor. Și atunci, stând și gândindu-mă așa cât de rău e totul în jur și prin câte tragedii tot trecem, m-am gândit ca pe afiș - atenție, asta nu este imaginea discului, este doar imaginea pe care promovăm concertul - să punem imaginea asta. Într-adevăr, reprezintă un diavol care are în mână 3 cuie și coroana de spini și stă și pândește liniștit din umbră cum oamenii fac răul în locul lui. Şi el, cumva, a confiscat elementele astea care sunt atât de importante pentru oamenii credincioși. Sau, mă rog, care spun că sunt credincioși!", a declarat Alin Dincă pentru DC NEWS.

Comparaţie cu filmul Terminator

"Mi s-a părut că este fix ca atunci când te uiți la afișul filmului Terminator. Este Arnold Schwarzenneger cu jumătate de cap uman şi jumătate din metal, android. Asta nu înseamnă că se duc oamenii pe stradă la Arnold să îl alerge cu pietre. Pentru că este un om care a jucat un rol și a spus o poveste. Fix asta facem și noi, spunem o poveste.

Dacă ar fi să împingem lucrurile mai încolo, tragem şi un semnal de alarmă: este foarte rău că oamenii au ajuns să distrugă totul cu o viteză copleșitoare", a mai punctat muzicianul.

Ce e diferit la aceste mesaje

Deşi spune că nu sunt primele mesaje de acest gen primite, Alin Dincă afirmă că de data asta a simţit nevoia să atragă atenţia.

"Satanist mă face lumea de când aveam 13 ani pentru că purtam părul lung. Deci asta nu mă mai șochează, nu mă mai uimeşte. Am înțeles, dacă ai părul lung, eşti satanist pentru mare parte din populația României și de-a lungul timpului am tot auzit lucrurile astea. Însă niciodată nu s-a unit așa grup mare, știi? Adică acum, când am văzut postarea cu 1500 de like-uri și cu 600 de share-uri, parcă n-a mai fost de râs. Chestia asta mă sperie un pic. Nu personal, dar mă sperie pentru viitor.

În momentul în care oamenii ăștia ar putea să aibă o formă de putere, sunt convins că o să vedem iarăși vrăjitoare arse în piața orașului. Adică nu este ok. Nu pot să mai închid treaba asta în care stăm să ne judecăm în funcție de credință și de religie. Fiecare are libertatea să creadă ce vrea. Credința ar trebui să fie un lucru personal și individual, pentru că tu nu răspunzi pentru ce fac eu și eu nu răspund pentru ce faci tu. Dacă realmente crezi într-un Dumnezeu, Dumnezeul ăla nu te va judeca pentru ce a făcut Alin, o să te judece pentru ce ai făcut tu. Şi tu ai intrat și mi-ai urat să se întâmple la evenimentele mele un Colectiv 2. Oamenii parcă speră să se întâmple astea, ca să vină după aceea să zică "ha, uite, v-am zis eu". Deci este incredibil. Este absolut incredibil", a mai arătat Coiotu'.

