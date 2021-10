Elton John a revenit pe locul 1 UK după 16 ani, datorită colaborării cu Dua Lipa

Cântărețul Elton John a reajuns în vârful topurilor britanice pentru prima oară după 16 ani, cu puțin ajutor din partea compatrioatei Dua Lipa, devenind astfel primul artist care a făcut parte din top 10 al pieselor în șase decenii separate.

Potrivit BBC, colaborarea dintre cei doi se numește „Cold Heart (Pnau Remix) și a trecut pe primul loc în Marea Britanie vineri, după ce a petrecut trei săptămâni pe locul secund. Elton John nu mai fusese în vârful preferințelor ascultătorilor britanici din 2005, când a apărut în piesa post-mortem „Ghetto Gospel” a lui Tupac Shakur.

Când a reușit prima dată Elton John să ajungă pe primul loc în Marea Britanie?

Primul șlagăr care a cucerit topurile britanice a venit pentru Elton John în 1976, tot în colaborare cu o cântăreață, intitulat „Don’t Go Breaking My Heart”. Când vine vorba de Dua Lipa, colaborarea cu legendarul cântăreț britanic i-a adus al treilea loc unu din carieră, după ce a mai spart topurile cu „New Rules” și „One Kiss”.

Luna trecută, Sir Elton John și-a amânat turneul britanic și european până în 2023 fiindcă s-a rănit la șold în această vară dintr-o „căzătură ciudată”.

Elton John a făcut PACE cu fosta soție

Elton John și fosta soție, Renate Blauel, au ajuns la o înțelegere, acum un an. Elton John și fosta soție au făcut pace în procesul intentat pentru încălcarea termenilor de divorţ în care Renate Blauel cerea despăgubiri de 3 milioane de lire sterline, scrie BBC. Purtătorul de cuvânt al artistului a declarat că cele două parți au rezolvat cazul, iar nevoia de intimitate a lui Renate Blauel a fost recunoscută.

Amintim că Renate Blauel a cerut despăgubiri de 3 milioane de lire sterline, acuzându-l pe Elton John că a încălcat termenii înţelegerii de divorţ prin dezvăluirea unor detalii ale căsniciei lor în autobiografia „Me” şi în filmul „Rocketman”. Femeia susținea că încălcarea acordului i-a cauzat probleme de sănătate mintală. Elton John și Renate Blauel au divorțat în 1988, după patru ani de mariaj.

Elton John este născut în data de 25 martie 1947 și are titlul de „Sir” în Marea Britanie, fiind premiat cu Ordinul Imperiului Britanic („The Most Excellent Order of the British Empire”, n.r.).