Doliu în lumea muzicii. A murit Lamont Dozier - Video

Lamont Dozier, unul dintre cei mai importanţi cantautori şi producători de muzică soul, a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani, a anunţat marţi fiul său, informează AFP. El a fost cunoscut în special pentru că a colaborat cu The Supremes, Marvin Gaye şi The Isley Brothers, relatează Agerpres.

"Odihneşte-te în pace, tată!", a scris pe Instagram fiul lui Dozier fără a dezvălui cauza decesului artistului american.

Cine a fost Lamont Dozier

Născut la 16 iunie 1941, într-o familie de muzicieni din Detroit, Dozier a triumfat în anii 1960 când şi-a unit forţele cu fraţii Brian şi Eddie Holland la casa de discuri Motown Records. Ei au compus hituri precum "Where Did Our Love Go" şi "Stop! In The Name of Love" pentru The Supremes. Trio-ul a produs succese pentru grupurile The Miracles, The Four Tops şi Marvin Gaye.



"Era ca şi cum câştigam la loterie de fiecare dată", a glumit Dozier în autobiografia publicată în anul 2019.

După ce s-a desprins de Motown şi de fraţii Holland, în anii 1970, artistul a urmat o carieră solo, extinzându-şi seria de hituri împreună cu megastarul pop-rock Phil Collins. Piesa lor, "Two Hearts", a câştigat un premiu la Globurile de Aur şi un premiu Grammy. Dozier şi fraţii Holland au fost, de asemenea, recompensaţi prin includerea numelor lor pe legendarele "Hollywood Walk of Fame" şi "Rock and Roll Hall of Fame" în anii 1990.

