Concert Guns n' Roses pe RADIO DC NEWS: "Live Era '87-'93". Continuă seria ”Midnight Live Concerts”

În această vineri, aproape de miezul nopții (ora 23.59.00), sunteți invitați la un show unic: Concertul Guns n' Roses, ”Live Era '87-'93” fiind o selecție cu cele mai bune piese live cantate de Guns n' Roses, în perioada de maximă popularitate.

Concertul ”Live Era '87-'93”, conține nu mai puțin de 22 de piese, cântate în cea mai mare parte în timpul Use Your Illusion Tour, turneul de promovare a albumelor ”gemene”: Use Your Illusion I și Use Your Illusion II.

De fapt, din cele 22 de piese doar 3 melodii sunt înregistrate în cadrul unor concerte anterioare ("Out ta Get Me" - 1987; "You're Crazy" și "Used to Love Her" - ambele din 1988).

Un fapt mai puțin obișnuit, două dintre melodiile foarte populare, „ Live and Let Die ” și „ Civil War ” - sunt omise din această versiune, fiind înlocuite de două piese mai puțin cântate în concerte, "Pretty Tied Up" și "Move to the City" .

Seria Midnight Live Concerts va continua și în weekend la RADIO DCNEWS:

Sâmbătă 13 August 2022, Ora 23.59.00 Aerosmith - "A Little South Of Sanity 1998",

Duminică 14 August 2022, Ora 23.59.00 Pearl Jam - Let's Play Two Live (OMS) 2017.

Guns n' Roses

Trupă americană de hard rock din Los Angeles, California, formată în 1985, a explodat un an mai târziu și a cucerit inimile a zeci de milioane de adolescenți la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90.

În componența inițială, Guns n' Roses era formată din vocalistul Axl Rose, chitaristul Slash, chitară ritmică Izzy Stradlin, basistul Duff McKagan și bateristul Steven Adler.

Formația actuală este formată din: Axl Rose, Slash, McKagan, chitaristul Richard Fortus, bateristul Frank Ferrer, iar la clape sunt Dizzy Reed și Melissa Reese.

Guns n' Roses a cunoscut succesul încă de la primul album, Appetite for Destruction (1987), a ajuns pe primul loc în Billboard 200 la un an de la lansare, pe baza celor mai bune 10 single-uri „ Welcome to the Jungle ”, „ Paradise City ” și „ Sweet Child o' Mine ", singurul single al trupei care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100. Albumul s-a vândut în aproximativ 30 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Următorul lor album de studio, G N' R Lies (1988), a ajuns pe locul doi pe Billboard200, s-a vândut în 10 milioane de exemplare în întreaga lume.

Albumele Use Your Illusion I și Use Your Illusion II, înregistrate simultan și lansate în 1991, au debutat pe locul doi și, respectiv, pe locul unu în Billboard 200, s-au vândut în total 35 de milioane de exemplare în întreaga lume (inclusiv 14 milioane de unități în SUA).

Cele două albume au fost promovate de Use Your Illusion Tour, un turneu mondial care a durat din 1991 până în 1993. Turneul este cel care dă o bună parte dintre piesele ce se vor regăsi vineri seara, în selecția Live Era '87-'93".

Albumul The Spaghetti Incident? (din 1993) a fost ultimul album de studio al trupei, înainte de plecarea lui Slash și lui McKagan.

După un deceniu de muncă, a fost lansat cel de-al șaselea album de studio al lui Guns N' Roses, Chinese Democracy (2008), care a

Slash și McKagan s-au alăturat trupei în 2016 pentru turneul Not in This Lifetime, care a devenit cel de-al treilea turneu cu cele mai mari încasări înregistrate, încasând peste 584 de milioane de dolari în 3 ani.

Nu uitați! Vineri noapte vă așteptăm pe RADIO DCNEWS la concert!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News