Cîțu, huiduit la Congresul PNL de susținătorii lui Orban. Atmosferă de meci - VIDEO/ ”Sper că nu așa arată disperarea”

”Demisia” s-a urlat din sală. ”Vă rog să lăsăm pe dl. Florin Cîțu să-și prezinte proiectul de moțiune” a intervenit Theodor Stolojan.

”Bună ziua, stimați colegi liberali. Cei care strigați demisia, știți că înseamnă să vă dați jos propriul guvern, numai Dragnea făcea asta... Câtă emoție... Frumos, frumos... PNL este viu și asta trebuie să vadă toți românii. Vă salut... pe toți, dragi colegi liberali. O campanie lungă și dificilă, nu-i așa? Așa e, dar eu vă spun că nu regret nimic din această campanie, în care am văzut ce au nevoie românii și vă spun că au nevoie de liberalism.” a spus Florin Cîțu.

”Nu am nevoie de susținere, pot să-mi susțin moțiunea și-n uralele tuturor românilor”

În continuare huiduit, Florin Cîțu le-a spus colegilor săi din PNL: ”Eu sper că nu așa arată disperarea, dragi colegi”.

”Am rugămintea către toți susținătorii mei: dl. Florin Cîțu își prezintă moțiunea. Am rugămintea către toți susținătorii mei să stea liniștiți, să-l lase să-și prezintă moțiunea, noi suntem pozitivi. Lăsați-l pe Florin Cîțu să-și prezinte moțiunea” a intervenit Ludovic Orban.

”Nu am nevoie de susținere, pot să-mi susțin moțiunea și-n uralele tuturor românilor, e ok, pot să-mi susțin moțiunea. Știu că n-am fost perfect în această campanie, dar am învățat din fiecare greșeală. Sunt mândru că eu, doar eu am reușit să am o campanie pozitivă și optimistă. Doar echipa câștigătoare a avut o campanie optimistă. Am avut încredere în voi, toți colegii mei liberali, știu că astăzi veți face alegerea corectă. Am ajuns la momentul adevărului, în care alegem liberalismul autentic. Colegi liberali, eu sunt Florin, omul care nu a intrat de mult în politică, dar a muncit mult și fără compromisuri ca să ajungă aici și, pentru asta, vă mulțumesc vouă. (...) Toți sunteți echipa mea.” a replicat Florin Cîțu, care a garantat că ”deciziile le vom lua împreună”.

”Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie PSD” a dat asigurări Florin Cîțu, care a amintit imaginea în care Ludovic Orban și Liviu Dragnea au făcut schimb de geci. El a mai promis că ”niciodată nu o să pun în pericol parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis”, acuzând că ”cei care fac acest lucru sunt ipocriți”. A descris parteneriatul său cu președintele Klaus Iohannis ca fiind unul onest.

”Suntem o echipă, construim, nu distrugem” a continuat Florin Cîțu.

Dintr-o mulțime de câte mii de oameni, se pare că doar o mică parte, maximum o sută, ar fi huiduit, conform informațiilor din sală, fiind vorba despre o ”minoritate gălăgioasă”.