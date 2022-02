Cîțu, despre situația din Ucraina: România susține suveranitatea și integritatea teritorială

„Condamnăm cu tărie recunoașterea de către Rusia a independenței zonelor Donețk și Luhansk. Este o încălcare flagrantă a legilor internaționale și va atrage cel mai sever răspuns din partea comunității internaționale. România susține suveranitatea și integritatea teritorială”, a scris pe Twitter Florin Cîțu.

We strongly condemn the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of ???????? as independent. This is a blatant violation of international law and will attract the most severe response of international community. RO firmly supports ????????sovereignty & territorial integrity.