Cele mai așteptate filme în 2022

După o perioadă toridă în 2020, ultimele 12 luni au adus semne sigure de revenire la box office. Shang-Chi & The Legends of the Ten Rings, No Time To Die și Spider-Man: No Way Home au avut toate performanțe importante pe o piață dificilă, dovedind că zvonurile despre dispariția cinematografului au fost foarte exagerate. Cu toate acestea, incertitudinea este încă la ordinea zilei, iar obiceiurile audienței înainte de pandemie arată puțin semne de revenire la normal în curând.

2021 a dovedit cel puțin că, indiferent de ceea ce se întâmplă în culise, va exista întotdeauna un flux consistent de filme de calitate, fie ele filme de comedie romantice, sau de acțiune de vizionat în cinematografe sau acasă. Dune, The Green Knight și CODA s-au dovedit a fi cele mai importante filme ale anului și chiar și Nicolas Cage a reușit să facă un film bun, Pig. Între timp, unele filme la care ne așteptam la lucruri mari - hypeul pentru Eternals s-a disipat în recenzii mixte, în timp ce The Last Duel și The Many Saints of Newark se află printre multe eșecuri de proporții mari.

Nimeni nu poate spune cu certitudine cum va arăta peisajul filmului în următoarele 12 luni, dar cel puțin există o listă de motive pentru a fi entuziasmați, deoarece lumea filmului prezintă un calendar cinematografic promițător. Acestea sunt filmele din 2022 cu cel mai mult hype în spate.

Cu toate că vizionarea unui film într-un cinema are un farmec aparte, în aceste timpuri din ce în ce mai multă lume vizionează filme pe platformele de streaming. Pentru a viziona în siguranță aceste filme pe platformele de streaming este recomandat să utilizați un VeePN de la o companie cu reputație bună în piață. Pe piața există o mulțime de servicii de VPN, cum ar fi Firefox VPN sau VPN pentru Chrome, care oferă securitate maximă în timpul navigării pe internet. Astfel, veți putea viziona filme în siguranță pe orice platformă.care vă asigură siguranță maximă în navigarea pe internet.

Ce este vpn?

Multă lume nu știe ce este VPN-ul și cu cei îi pot ajuta. Un VPN sau o rețea privată virtuală care vă permite să creați o conexiune sigură la o altă rețea prin Internet.

Ce filme noi vor apărea în 2022?

1. Scream

Tocmai când crezi că ai văzut ultimul Ghostface, el apare din nou, de obicei cu un cuțit în mână. Și încă o dată, Sidney Prescott, Dewey Riley, Gale Weathers și echipa Woodsboro trebuie să-și dea seama cum se leagă aceste noi crime de cele de acum 25 de ani. La asta trebuie să ne așteptăm de la filmul care se va lansa pe 14 ianuarie 2022.

2. The Batman

The Batman a început ca un film DCEU regizat și avându-l în rol principal pe Ben Affleck. Acum este un film non-DCEU regizat de Matt Reeves și cu Robert Pattinson în rolul lui Bruce Wayne - și, probabil, cea mai așteptată lansare de film din 2022. Cu o distribuție impresionantă avându-i pe Paul Dano în rolul lui Riddler, pe Zoë Kravitz în rolul lui Catwoman, pe Jeffrey Wright în rolul lui Jim Gordon și pe Andy Serkis în rolul lui Alfred, The Batman promite să fie unul dintre cele mai bune filme din această serie. Trailerele filmului Batman au fost primite cu entuziasm online, iar speculațiile cu privire la intrigă sunt nebunești, rămânând doar câteva luni până la lansare. Filmul The Batman va avea avanpremiera pe data de 4 martie 2022.

3. Morbius

După Venom, Morbius este următorul în seria de răufăcători din Spider-Man care își obțin propriile filme de sine stătătoare. Jared Leto joacă rolul „vampirului viu”, un medic cu o boală rară a sângelui în căutarea unui leac neconvențional. Premiera filmului va avea loc pe 1 aprilie 2022.

4. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Dintre cele trei lansări MCU din 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness are cel mai glorios scop. Având în rolul principal pe Benedict Cumberbatch, care vine după experiența sa dezastruoasă din Spider-Man: No Way Home, Strange trebuie să repare multiversul care se descompun rapid cu ajutorul lui Scarlet Witch a lui Elizabeth Olsen și al lui Xochitl Gomez America Chavez. O parte din atracția uriașă pentru filmul Doctor Strange 2 vine de la Sam Raimi în scaunul de regizor. Oricât de nefericită a fost ieșirea din MCU a lui Scott Derrickson (directorul original Doctor Strange), perspectiva ca Raimi să se întoarcă la genul de supereroi pentru prima dată de la Spider-Man 3 și să adauge o nuanță de groază la Doctor Strange în Multiverse of Madness este interesantă. Filmul Doctor Strange in the Multiverse of Madness va avea premiera la data de 6 mai 2022.

Source

5. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Cel de-al treilea film din seria Fantastic Beasts se concentrează în continuare pe încercarea de a opri planurile nefaste ale lui Gellert Grindelwald, doar că de această dată, Mads Mikkelsen l-a înlocuit pe Johnny Depp în rolul vrăjitorului întunecat. Pentru a-l opri, Albus Dumbledore îl trimite pe Newt Scamander și prietenii săi într-o misiune secretă. Restul acțiuni o veți descoperi la premiera filmului de pe 15 aprilie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News