Cel mai înalt lift în aer liber din lume. A fost sursă de inspiraţie pentru Avatar?

Cel mai înalt lift în aer liber din lume oferă o priveliște spectaculoasă asupra unui parc național despre care mulți oameni cred că a inspirat peisajele incredibile din celebrul film „Avatar”, relatează CNN. Parcul Național Zhangjiajie din Hunan, China, este renumit pentru formațiunile sale carstice înalte, asemănătoare unor stâlpi, și are o asemănare remarcabilă cu peisajul plutitor al lumii extraterestre Pandora.

Liftul are din 3 cabine cu două etaje, fiecare dintre acestea putând transporta până la 46 de vizitatori pe munte în mai puțin de două minute. Servește drept poartă de acces către unele dintre principalele atracții ale parcului, inclusiv pârâul Golden Whip, Muntele Tianzi și Stâlpul de Sud al Raiului, care a fost redenumit „Muntele Aleluia” în onoarea munților plutitori ai regizorului filmului „Avatar”, James Cameron.

Există și o altă cale de acces pe munte, dar drumul durează două ore și jumătate. Construcția liftului s-a încheiat în 2002 și a costat 26 de milioane de dolari. Totuși, proiectul a fost controversat. Experții locali l-au criticat inițial, spunând că liftul a deteriorat peisajul natural. Din cauza preocupărilor legate de siguranță, liftul a fost oprit la trei luni după deschidere. S-a discutat chiar despre demolarea lui, dar până la urmă a fost redeschis 10 luni mai târziu.

La aproximativ 20 de ani de la deschidere, Liftul Bailong s-a dovedit a fi una dintre cele mai căutate atracții din parcul național, transportând peste 60 de milioane de turiști în ultimele două decenii. Zhangjiajie găzduiește, de asemenea, cel mai înalt punct de bungee jumping din lume, situat lângă faimosul Pod de sticlă Zhangjiajie Grand Canyon, unul dintre cele mai înalte și mai lungi poduri din lume, deschis în 2016.

Când apare „Avatar 2”

Cum era de aşteptat şi a fost deja anunţat în spaţiul public, James Cameron, celebrul regizor, producător și editor, va aduce fanii înapoi la seria Avatar în curând. Disney a confirmat în cadrul evenimentul Cinema Con 2022 organizat la Las Vegas continuarea seriei „Avatar” și a prezentat și primul teaser al filmului „Avatar: The Way of Water”.





Până acum, fanii știu puține despre continuarea seriei „Avatar”, dar se așteaptă ca acest prim trailer să clarifice orice confuzie. Regizorul Cameron și echipa sa au confirmat că acțiunea filmului va avea loc la câțiva ani după primul, iar personajele vor petrece timp explorând oceanele Pandorei.

Filmul „Avatar: The Way of Water” va fi lansat în data de 16 decembrie 2022. Acțiunea se petrece la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film și spune povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), necazurile care îi urmăresc, sacrificiile pe care le fac pentru a fi în siguranță, obstacolele pe care le întâmpină pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.

Citeşte întreaga ştire: Când apare „Avatar 2”. Data oficială a lansării filmului a fost făcută publică, dar și primul trailer

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News