Cea mai importantă jucătoare de tenis din Rusia condamnă invadarea Ucrainei și recunoaște că face parte din comunitatea LGBTIQ+/ video

„Aș face orice depinde de mine pentru a opri războiul. Din păcate, este imposibil. Sper că înțelegi. Mă simt neputincioasă.

Nu am nicio putere. Dar cine are? Europa nu poate face niciun rah#t. La ce te aștepți? Dasha Kasatkina, în vârstă de 25 de ani, jucătoare de tenis. Ce pot să fac?”, a fost destăinuirea făcută de Kasatkina.

„Vreau să joc împotriva unor adversare care se pregătesc în aceleași condiții ca mine, care nu se gândesc la terenuri bombardate, care au locuințe la care să se retragă. Sportive care nu trebuie să sune și să se roage pe la diverse academii: «Hei, ne putem antrena și locui la voi?» .

Știu cât de important este să ai un loc unde să te întorci, indiferent de cât de slab ai jucat, dacă te-ai certat cu partenerul, dacă ai probleme. Acasă te regăsești mereu. Nu-mi pot imagina cum e să nu ai o casă, să te trezești că pur și simplu ți-a fost luată”, a fost dorința exprimată de Kasatkina.

Dasha a fost întrebată dacă nu îi este frică să revină în Rusia după declarațiile date sau dacă simte că familia i-ar putea fi amenințată.

După un moment de tăcere apăsătoare, aceasta a răbufnit în lacrimi și a declarat: „Da, m-am gândit”.

Daria Kasatkina says she would give anything for the war to stop. She cries as she contemplates the possibility of Russia not allowing her back in the country now that she has come out as gay. pic.twitter.com/mE0Wu5K7vL