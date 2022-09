Casele cu semne mistice pe acoperiș. Sunt unice în lume

Alberobello este un oraș mic din Apulia, sudul Italiei. Are 10.735 de locuitori și este renumit pentru clădirile sale unice denumite Trulli. Casele Trulli din Alberobello au fost desemnate ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 1996. Istoria locului este legată de Prammatica De Baronibus, un edict al Regatului Napoli din secolul al XV-lea, care a supus fiecare nouă așezare unui tribut.

Potrivit cunoaştelumea.ro, povestea acestor case bizare are legătură cu încercarea locuitorilor de a evita taxele locale și a păcăli autoritățile. În 1481 conții de Conversano D’Acquaviva D’Aragona din 1481, proprietari ai teritoriului Alberobello, au impus apoi locuitorilor să-și construiască locuințele uscate, fără a folosi mortare, pentru a putea fi configurate drept clădiri precare și ușor de demolat. Fiind nevoiți să folosească numai pietre, țăranii au găsit în forma rotundă cu acoperiș cu cupolă autoportant cea mai simplă configurație. Acoperișurile au fost împodobite cu vârfuri decorative reprezentând semnătura arhitectului (maestrul trullaro). În secolul 16, contele Acquaviva și-a adus aici muncitorii care tăiau pădurile și îi cultivau pământurile, le-a construit aceste tipuri de case care puteau fi lesne dărâmate dar nu a dat locului statutul de localitate. Prin urmare, până în anul 1797, Alberobello nu a fost numit ”oraș” deoarece casele trulli nu erau considerate adevărate locuințe ci mai degrabă un soi de ”corturi”. În secolul 20, ele au devenit o adevărată atracție turistică a zonei, Alberobello fiind astăzi unul dintre principalele puncte de atracție ale regiunii Puglia.

Ce poți face în Alberobello?

În primul rând, să te plimbi pe străduțele pitorești, să admiri și să fotografiezi bizarele case. Dacă ți se oferă oportunitatea să vizitezi una dintre ele, nu ezita s-o faci. Orașul are două zone distincte în care casele trulli – în număr de circa 1000 – sunt aliniate de-a lungul drumului, dând senzația că te afli într-un oraș al hobiților. În districtul Rione Monti (dar nu numai) vei întâlni magazine de suveniruri (în care majoritatea lucrurilor aflate la vânzare îți vor aminti de forma conică a acoperișurilor), restaurante și baruri în care poți testa vinurile și lichiorurile locale. De asemenea, poți vizita biserica Chiesa di Sant’Antonio, care are, desigur, acoperișul conic. Alberobello este singurul centru locuit cu un întreg district de case trulli și este considerat a fi capitala culturală trulli din Valea Itria.

În Aia Piccola, al doilea district al orașului, mai puțin invadat de turiști ca Rione Monti, vei găsi mai multă liniște și alte câteva case trulli, unele dintre ele nelocuite. Dacă ești pasionat de fotografie, un loc care-ți oferă panorame frumoase asupra orășelului se află lângă biserica Santa Lucia. Iar dacă îți place istoria, vizitează Museo del Territorio, o clădire care reunește 10 case trulli și în care vei învăța despre vremurile apuse ale locului dar și despre obiceiurile localnicilor. În Alberobello se ajunge ușor cu trenul, de la Bari, gara orașului aflându-se la 5 minute de mers pe jos de centru. Dacă vrei să-ți petreci câteva zile aici, poți sta într-un hotel în formă de trulli sau, mai bine, poți închiria o casă trulli, pentru a trăi o experiență autentică.

