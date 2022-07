Britney Griner, baschetbalista americană judecată în Rusia, scrisoare pentru Joe Biden: Sunt îngrozită...

Britney Griner, baschetbalista americană arestată la Moscova sub acuzaţii de trafic de droguri, i-a transmis o scrisoare preşedintelui SUA, Joe Biden.

„În timp ce zac aici într-o închisoare din Rusia, singură cu gândurile mele și fără protecția soției mele, a familiei, a prietenilor, a echipamentului meu olimpic sau a oricăror realizări, sunt îngrozită că s-ar putea să rămân aici pentru totdeauna”, a scris Griner, potrivit fragmentelor care au fost făcute publice luni de reprezentanții sportivei.

Scrisorea a fost trimisă cu ocazia Zilei Independenței în SUA. „Pe 4 iulie, în mod normal, familia mea îi cinstește pe cei care s-au luptat pentru libertatea noastră, inclusiv pe tatăl meu care este un veteran al Războiului din Vietnam”, a scris Griner.

Starul baschetului feminin american a mai scris: „Mă doare când mă gândesc la felul în care sărbătoresc de obicei această zi pentru că libertatea înseamnă ceva complet diferit pentru mine anul acesta”.

„Înțeleg că ai multe de făcut, dar te rog să nu uiți de mine și de ceilalți deținuți americani. Te rog să faci tot ce poți ca să ne aduci acasă. Am votat pentru prima oară în 2020 și te-am votat pe tine. Am încredere în tine. Mai am foarte mult bine pe care pot să îl fac cu libertatea pe care tu poți să ajuți să-mi fie restituită”.

„Mi-e dor de soția mea! Mi-e dor de familia mea! Mi-e dor de coechipierele mele! Mă doare sufletul să știu că ei suferă atât de mult în acest moment. Sunt recunoscătoare pentru orice lucru pe care îl poți face acum pentru a mă aduce acasă”, a scris Griner, citată de Digi24.

Conform unor înregistrări de pe camere de securitate ale aeroportului Sheremetyevo, de lângă Moscova, aceasta a fost văzută ultima dată când trecea prin filtrul de securitate al aeriportului. Pe aceleaşi imagini, apare în faţa unui bărbat, probabil agent vamal, şi dă din cap în semn de dezaprobare. Ulterior, aceasta nu a mai putut fi văzută sau contactată de nimeni.

Surse citate de BBC afirmă că aceasta ar fi fost arestată de autorităţile ruse şi a fost acuzată de posesie şi trafic de droguri, însă nu se ştie nimic de locul unde ar fi reţinută.

"Dacă era vorba de un jucător de calibrul ei din NBA (n.r. liga masculină de baschet), atunci subiectul ar fi fost pe coperta tuturor ziarelor din lume", a transmis Tamryn Spruill, jurnalist sportiv, conform sursei citate.

"Este ca Tom Brady în sportul ei. Este, probabil, unul dintre cei mai buni atleţi din lume", a declarat şi Melissa Isaacson, profesor la Universitatea Northwestern din Illinois.

De ce a mers Griner în Rusia

Brittney Griner a zburat spre Rusia pentru al doilea său loc de muncă, scrie sursa citată. Aceasta juca pentru echipa UMMC Ekaterinburg încă din 2014, de fiecare dată când în SUA nu era sezon.

"Dacă era precum Curry sau Lebron James, atunci nu s-ar fi dus în Rusia, pentru că ar fi făcut suficienţi bani", a mai spus Spruill.

Griner are un salariu de mai mult de 200 de ori mai mic decât starurile din NBA.

Serviciile vamale ale Federaţiei Ruse au transmis într-un comunicat de presă că un câine a dus autorităţile spre bagajul de mână al unui jucător de baschet din America, unde au fost găsite cartuşe pentru aparate de vapat care conţineau ulei de haşiş.

Autorităţile din Rusia au confirmat la începutul săptămânii acesteia că este vorba despre Griner, deşi ea a fost reţinută în februarie. Nu se ştie încă unde este reţinută şi în ce circumstanţe.

"Nu ne dorim ca Griner să devină un pion în lupta politică dusă în toată lumea acum", a declarat Congresmanul John Garamendi, care a avertizat că această reţinere nu va face decât să accentueze prăpastia şi tensiunile dintre Rusia şi SUA.

