Andra a cântat alături de fiica ei, Eva Măruță. Cele două au strălucit pe scenă

Andra a deschis sezonul sărbătorilor de iarnă printr-un impresionant concert. Seara trecută, Andra a susținut un spectacol la Opera Națională din București. Pe scenă s-a aflat și fiica sa, Eva, alături de care a cântat un colind de Crăciun.

Momentul a fost unul emoționant, iar amândouă au avut o apariție de senzație. În timp ce Andra a purtat o rochie roșie, lungă, iar pentru păr a optat pentru o coafură lejeră, cu bucle, Eva Măruță a avut o ținută asemănătoare mamei sale. Cele două au strălucit pe scenă.

„O seară magică aseară, la Opera Română. Odată cu primul concert a debutat și turneul național Vis de Iarnă! Sunt copleșită de mesajele voastre frumoase și de căldura cu care invitații mei speciali au acceptat invitația mea. Vă iubesc”, a fost mesajul postat de Andra pe pagina de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Eva Maruta (@evamaruta)

Alături de Andra au mai urcat și alți cântăreți din România. Printre aceștia se numără Mario Fresh, Dan Bittman, Adela Popescu, Narcisa Suciu, Jorge, dar și interpreta de muzică populară Mioara Velicu.

Citește și...

Cătălin Măruță, despre discuțiile care apar între el și Andra

Cătălin Măruță a vorbit despre relația pe care o are cu Andra și discuțiie care apar între ei.

„Indiferent cât de ocupați am fi, indiferent cât de departe am fi unul de celălalt într-un weekend, facem tot ce este posibil să ajungem acasă. Dimineața, la ora 7.30, ducem împreună copiii la școală. Andra poate are mai mult timp după-amiaza cu ei, eu poate în weekend, când ea are evenimente. Așa că întotdeauna găsim timp", a spus Cătălin Măruță pentru viva.ro.

„Noi nu deținem un secret. Suntem absolut exact ca orice familie care poate citește materialul ăsta. Și la noi există discuții, și la noi există discuții în contradictoriu. Important este să comunici cu omul de lângă tine și să vrei să faci echipă cu omul ăla. Și să fii împreună cu el și să mergi înainte cu el. Comunicarea, respectul, iubirea, toate astea sunt foarte importante", a mai spus prezentatorul tv.

„Deciziile în ceea ce privește cariera ei sau lucrurile care țin de viața ei sunt luate în final de ea, chiar dacă noi ne consultăm și vorbim. Am avut momente în care, poate, eu vedeam altfel lucrurile, dar ea nu s-a simțit bine într-un loc și a renunțat la locul ăla și a mers mai departe, pe alt drum. Aici, mă refer la diferite show-uri de televiziune, unde, pur și simplu, nu a mai vrut să fie. Și nu s-a mai dus, chiar dacă mie mi se părea interesant ca ea să fie în continuare acolo. Andra este un artist foarte corect și foarte sincer, în primul rând cu el", a spus Cătălin Măruță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News